Прага, 14 ноября, 2016, 21:23 — ИА Регнум. «Россия является азиатской, а не европейский державой», полагает чешский писатель и публицист Онджей Нефф. По его мнению, вновь избранный президент США Дональд Трамп вынужден будет вести с Москвой переговоры по ПРО, результат которых пока неочевиден, пишет газета Parlamentní listy (PL).

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По словам Неффа, США будет непросто справиться с ситуацией после президентских выборов. Писатель надеется, что Дональд Трамп «успокоится, перестанет говорить глупости» и займет конструктивную позицию во внешней политике. Суть проблемы, по мнению Неффа, не столько в вульгарности Трампа, сколько в его пренебрежении по отношению к традиционным структурам и отношениям, которое может стать фактором риска для развития американского общества и всего мира.

Нефф считает, что пока надо быть очень осторожным и сдержанным в суждениях и прогнозах относительно Трампа и его политического курса. Если в случае победы Хиллари Клинтон можно было примерно представить ее будущую политику, то о намерениях Трампа ничего точно не известно. Что касается Сирии, то само понятие «умеренная оппозиция» кажется ему комичным. Умеренной оппозицией является тот, кто кричит в парламенте, а не бегает с автоматами и пулеметами. Половина вооруженных группировок в Сирии воюет во имя Аллаха, поэтому говорить об их «умеренности» было бы безрассудно, полагает эксперт. Нефф понимает и в значительной степени разделяет эту точку зрения. Но при этом, как подчеркивает эксперт, в США абсолютно не считают, что Башар Асад является хорошим и мудрым правителем для своей страны. Асад совершил роковые ошибки, которые и привели к частичному разрушению государства. Прокомментировать эту огромной сложности проблему спустя всего несколько дней после смены американского президента очень трудно, признается эксперт.

Нефф также признается, что всегда был против членства Грузии в НАТО, потому что, по его мнению, это бред. Откровенно говоря, даже Чехия, по его мнению, не была полностью готова к вступлению в НАТО. Интеллектуал и сейчас сомневается в искренней приверженности чехов союзническим обязательствам в рамках альянса. Нефф считает абсурдной также идею членства в НАТО Украины, про которую до сих пор не ясно, является она демократической, националистической или коммунистической страной, добавляет PL.