Тихвин, Ленинградская область, 14 ноября, 2016, 21:19 — ИА Регнум. IKEA Centres Russia приобрела земельный участок в 40 га в Аннинском сельском поселении Ломоносовского района Ленинградской области под строительство третьего торгового центра «Мега» с магазином ИКЕА. Об этом сегодня, 14 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе шведской компании.

mastrminda Магазин IKEA

Власти 47-го региона отмечают, что новая «Мега» станет одним из самых крупных торговых объектов Ленобласти. «В торговом центре планируется трудоустроить около 3 тысяч человек. Появление такого крупного торгового объекта выступит драйвером развития Ломоносовского района», — заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

Земельный участок расположен между Красносельским шоссе и КАД, вблизи микрорайона «Новоселье», и входит в состав комплексно осваиваемой территории, на которой местный девелопер планирует строительство жилых домов и развитие социальной и дорожной инфраструктуры.

«Юго-западное направление в регионе активно развивается — здесь планируется строительство жилых районов, и мы видим в этом большой потенциал для нашего бизнеса», — сказал генеральный директор IKEA Centres Russia Милен Генчев.

Проект будет реализован в два этапа: до 2019 года откроется магазин ИКЕА, после чего запланировано строительство торгового центра.

В настоящее время в России работают 14 торговых центров «Мега», которые открыты в 11 городах России. Новая МЕГА станет третьим в регионе ТЦ под этим брендом. Первая расположена на южной границе Ленобласти и города, вторая — на севере в черте Петербурга.

В России IKEA работает с 2000 года. В 2014 году компания утвердила стратегию, которая предусматривает строительство 10 новых торговых центров в России до 2025 года: двух в столичном регионе, и по одному в Петербурге, Воронеже, Челябинске, Волгограде, Тюмени, Красноярске, Перми и Саратове.