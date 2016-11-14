Рим, 14 ноября, 2016, 21:18 — ИА Регнум. «Балканское землетрясение в хрупком балансе между Западом и Россией, восточная пощечина Запада через несколько дней после победы Дональда Трампа на выборах в США», — так итальянское издание La Repubblica охарактеризовала результаты выборов в президенты в Болгарии и Молдавии.

Иван Стоименов bsp.bg Демонстрация Болгарской социалистической партии. 2016

«В Болгарии 53-летний динамичный пророссийский кандидат от Социалистической оппозиционной партии, генерал Румен Радев, бывший командующий военно-воздушных сил, победил во втором туре президентских выборов, набрав 58 процентов. Таким образом, как пишет la Repubblica, в Болгарии открывается правительственный кризис, первый в своем роде для Европейского Союза и НАТО. Аналогичная ситуация в Молдавии, это бывшая советская республика, самая бедная страна континента, безусловно, держится в значительной степени за счет помощи соседних стран — Румынии — члена ЕС и Североатлантического альянса. Путем прямого всеобщего избирательного голосовании народ выбрал Игоря Додона, пророссийского кандидата, председателя партии социалистов, члена русскоязычного меньшинства, «которое так рьяно защищает контингент армии Путина», по предварительным данным он победил с 57,27 процентов против соперницы с прозападными настроениями Майи Санду, которая набрала лишь 42,75 процента».

«В обоих случаях усталость народа от разрушительных последствий коррупции и распространенной бедности позволили взлететь высоко двум лидерам — друзьям Путина. Издание оценивает победы Радева и Додона как «победы на расстоянии Кремля против Запада, который только что изменил своего лидера». Это шок для ЕС, для НАТО и для всего Запада. Впервые после падения советской империи в 1989 году свободный мир, который теперь имеет Дональда Трампа в качестве будущего лидера, имеет дело с русофильскими победами в своих рядах».

По мнению издания, именно бедность и коррупция привели к тому, что в обеих странах победили «друзья России». Хотя президент Болгарии и имеет лишь роль представителя, тогда как реальные полномочия находятся в руках премьер-министра, политическое землетрясение нельзя не ощутить. Популярный вотум недоверия к правительству невозможно игнорировать. Коррупция, бедность и даже вес западных санкций против России, принятых после присоединения Крыма, влияют на повседневную жизнь в Болгарии, которая исторически была главным славянским другом России.

В то время как огромная эскадра ВМФ Росси во главе с авианесущем крейсером «Адмирал Кузнецов» приближается к сирийскому побережью, пока идет обмен улыбками между Путиным и Трампом, Европейский Союз и НАТО сталкиваются с проблемой в своих рядах (Болгария) или на своих границах (Молдавия), со страной-членом ЕС и НАТО (Румыния) на переднем фланге, потому что российские элитные войска уже присутствуют в течение некоторого времени в Молдавии.

С неопытным и двуличным Трампом в Белом доме, как говорят источники в НАТО, Путин чувствует запах новых областей, расширяя свою сферу влияния в Европе на когда-то оккупированных Сталиным территориях, которые в 1989 году советско-российская империя потеряла.