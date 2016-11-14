Москва, 14 ноября, 2016, 21:17 — ИА Регнум. Законопроект об опасном вождении одобрила правительственная комиссия по законопроектной работе, сообщается на сайте правительства РФ. Инициатива разработана МВД.

State Farm За рулём

Предлагается главу 12 КоАП дополнить новой статьей 12.38, которая устанавливает административную ответственность в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей за совершение водителем транспортного средства действий, квалифицируемых как опасное вождение.

Принятие законопроекта устранит пробелы в законодательстве и создаст условия для повышения безопасности дорожного движения.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.

Отметим, что за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, выражающееся в случае опасного вождения в перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, установлен штраф в размере 1,5 тыс. рублей (часть 1 статьи 12.15 КоАП).