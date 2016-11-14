В России будут штрафовать за опасное вождение
Москва, 14 ноября, 2016, 21:17 — ИА Регнум. Законопроект об опасном вождении одобрила правительственная комиссия по законопроектной работе, сообщается на сайте правительства РФ. Инициатива разработана МВД.
Предлагается главу 12 КоАП дополнить новой статьей 12.38, которая устанавливает административную ответственность в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей за совершение водителем транспортного средства действий, квалифицируемых как опасное вождение.
Принятие законопроекта устранит пробелы в законодательстве и создаст условия для повышения безопасности дорожного движения.
Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.
Отметим, что за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, выражающееся в случае опасного вождения в перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, установлен штраф в размере 1,5 тыс. рублей (часть 1 статьи 12.15 КоАП).