Санкт-Петербург, 14 ноября, 2016, 21:14 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия РФ не исключает, что точку в жалобах депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксаны Дмитриевой на результаты выборов на некоторых участках в округе №217 может поставить суд. Об этом сегодня, 14 ноября, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в ходе рабочего совещания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Городской избирательной комиссии.

Илья Репин. Пахарь. Лев Николаевич Толстой на пашне. 1887

Оксана Дмитриева баллотировалась в Государственную думу от «Партии роста» по округу №217, но проиграла единороссу Михаилу Романову. Теперь Дмитриева требует пересмотра результатов, ссылаясь на нарушения, заснятые камерами видеонаблюдения на участках. Сегодня Центризбирком вместе с сотрудниками ГИК в режиме видеоконференции, а также в присутствии самой Оксаны Дмитриевой, около пяти часов просматривал видеозаписи, но сумел обработать лишь три участка.

Николай Булаев признал, что из роликов можно сделать выводы о некоторых нарушениях. Горизбирком настаивает, что все нарушения являются процедурными и не влияют на волеизъявления избирателей. По словам Булаева, в ситуации с некоторыми УИК вопрос может решить суд, кроме того, он не исключил и пересчета голосов уже по решению суда на нескольких участках. Он также обратил внимание главы ГИК Виктора Панкевича на то, что впереди у обеих комиссий «непаханное поле» работы, причем Панкевичу необходимо не только «пахать», но и «сеять», то есть обучать членов участковых комиссий процедуре подсчета голосов. Кроме того, сегодня секретарь ЦИК Майя Гришина на том же заседании также заявила, что судебная перспектива по делу Дмитриевой не исключена. Заседание Центризбиркома, на котором будет окончательно рассмотрен вопрос о жалобах Оксаны Дмитриевой, состоится 16 ноября.