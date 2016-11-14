Рим, 14 ноября, 2016, 21:13 — ИА Регнум.



Gage Skidmore Дональд Трамп

«Я совершенно не ожидал победы Трампа. Я предпочел бы другой результат, но в настоящее время именно он является президентом Соединенных Штатов, нашего главного союзника, следовательно, будем сотрудничать», — так министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони прокомментировал победу Дональда Трампа, выступая 14 ноября в телепередаче «In mezz'ora» на канале Rai 3. «Я не думаю, что мы можем говорить уверенно о том, какими будут позиции новой администрации, — сказал министр. — Мы посмотрим, будут ли они совпадать с заявлениями, сделанными ходе предвыборной кампании, в одном уверен точно: Италия готова к работе».

По мнению министра иностранных дел, Европа не должна беспокоиться о Дональде Трампе, это президент США — страны, которая является главным союзников ЕС.

ЕС должен вместо этого сосредоточиться на своих проблемах и решать открытые вопросы дома, дать ответы своим гражданам на вопросы об экономическом росте, иммиграции, безопасности. «Сильная Европа, которая реагирует на эти проблемы, конечно, будет в состоянии сотрудничать наилучшим образом с Соединенными Штатами».

Что касается отношений с Россией, то, если Трамп сможет добиться более «расслабленных отношений с Россией, это стало бы большим преимуществом для Италии». «Если Трамп пойдет против позиции американских республиканцев, выступающих за жесткую линию в отношении Путина, то уж, конечно, Италии не будет нанесен никакой ущерб», — подчеркнул Джентилони.

Рассуждая о роли НАТО, министр напомнил, что «США играют важную роль, но и Европа имеет свой вес. «Это не американская щедрость по отношению к нам, это альянс, который защищает интересы обеих сторон. После Брексита, после избрания Трампа, вопрос более интегрированной Европы, по крайней мере, единой Шенгенской обороны, является очень своевременным. Это, пожалуй, последний звонок, если Европа не отреагирует, то станет трудно», — предупредил министр.