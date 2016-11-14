София, 14 ноября, 2016, 20:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов подал в отставку, после того, как его партия проиграла президентские выборы, сообщает 14 ноября Reuters.

Angie Harms Отставка

Представитель право-центристской партии ГЕРБ, лидером которой является уходящий премьер, Цецка Цачева проиграла выборы кандидату от социалистической партии Болгарии генералу Румену Радеву. Социалисты ратуют за улучшение отношений с Россией.

Теперь, после отставки Борисова, Болгарию почти наверняка ожидают весенние парламентские выборы.

Румен Радев, бывший командующий ВВС займёт не самый главный пост в парламентской республике, однако почти 60% поддержка избирателей даёт шанс в будущем и для его партии.

Социалистическая партия Болгарии настроена на более тесные отношения с Москвой и более сдержанные по отношению к ЕС, в который страна вступила в 2007 году.

В своей предвыборной гонке Радев говорил о том, что нужно стараться поддерживать баланс сил между ЕС и НАТО с одной стороны и Россией с другой, стремиться к более дружеским отношением с Восточным соседом.

Евросоюз был подвергнут критике за свою политику в отношении мигрантов, которые наводняют Болгарию, проникая в неё через юго-восточную границу из Турции, что побудило даже к строительству стены на некоторых участках.

Напомним, что президент Болгарии играет скорее представительные функции, однако он может серьёзным образом влиять на общественное мнение. Кроме того сам факт его избрания с серьёзным превосходством над конкурентом, говорит о пророссийских настроениях в народе Болгарии.