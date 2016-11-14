Москва, 14 ноября, 2016, 20:37 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил с деятелями культуры поддержку театральных коллективов в регионах, меры социальной поддержки ветеранов сцены и развитие театров малых городов, сообщает управление нижней палаты парламента по связям с общественностью и взаимодействие со СМИ.

Кузьма Петров-Водкин. Театр. Драма. 1907

Во встрече приняли участие режиссер и председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, художественный руководитель Государственного театра наций руководитель оргкомитета Фестиваля театров малых городов России Евгений Миронов, кинорежиссер, народный артист РФ, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин.

Участники встречи подчеркнули, что отсутствие средств на осуществление театральной деятельности можно было бы решить через поддержку театральных коллективов федеральным центром. Отечественная провинциальная сцена — это уникальное явление, которое необходимо развивать, отметил Евгений Миронов.

Володин обратил внимание на то, что в России регулярно проходит Фестиваль театров малых городов, где демонстрируются лучшие спектакли театральных трупп со всех уголков страны. «Этот конкурс наглядно показывает, что великая традиция русского театра существует не только в крупных городах. При этом художественный уровень постановок очень высок. Поэтому необходимо поддерживать такие коллективы», — отметил спикер нижней палаты парламента.

Также на встрече обсуждалась возможность дополнительной финансовой помощи Союзу театральных деятелей и некоммерческим организациям, которые занимаются поддержкой актеров, вышедших на заслуженный отдых, вопросы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения ветеранов сцены.