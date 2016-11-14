Тверь, 14 ноября, 2016, 20:13 — ИА Регнум. Около тысячи человек в Тверской области остаются без электричества после прохождения атмосферного фронта в регионе 12−13 ноября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, аварийно-восстановительные работы ведутся в оперативном режим, основная часть аварий устранена.

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Как отмечалось 14 ноября на совещании в правительстве региона, которое провел губернатор Игорь Руденя, 12−13 ноября отключения электроэнергии из-за непогоды (снегопада и ледяного дождя) произошли в Конаковском, Зубцовском, Кимрском, Кашинском, Калязинском районах.

Всего без электричества остались около 20 тысяч человек. Как сообщил глава МЧС по Тверской области, по данным на вторую половину дня 14 ноября наибольшая часть аварий устранена, сейчас электроэнергии нет у около тысячи жителей.

Работы по ликвидации последствий стихии продолжаются: в аварийно-восстановительных работах задействованы бригады тверского филиала МРСК Центра и МЧС, специальная техника. Кроме того, в регион направлены дополнительные бригады, усилена группировка сил и средств.

В некоторых случаях ликвидация аварий затруднена в связи с тем, что поврежденные линии проходят через лесные массивы. Глава региона подчеркнул, что действия энергетиков по расчистке просек необходимо синхронизировать с планами арендаторов по заготовке древесины на участках, прилегающих к линиям электропередач.

Еще одна проблема, обсуждавшаяся на совещании, — это отсутствие снегоходов для оперативного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации в труднодоступных местах. Игорь Руденя поручил проработать вопрос предоставления правительством Тверской области необходимой техники МЧС и МРСК.

Также, по поручению губернатора, будет проработан вопрос обеспечения запасов топлива, наличием генераторов, в первую очередь в социальных учреждениях.