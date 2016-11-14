Бухарест, 14 ноября, 2016, 20:04 — ИА Регнум. Победа на выборах в Молдавии и Болгарии условно «пророссийских» политиков вызвало заметное беспокойство в Румынии. Как заявил румынскому государственному ИА Agerpres экс-глава МИД Румынии Мирча Джоанэ, «за исключением Украины, все непосредственные соседи Румынии находятся или собираются войти под влияния России»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российский медведь

«Выборы, с геостратегическими ставками, в Республике Молдова и Болгарии, выиграны промосковскими кандидатами. Турция, стратегический союзник, занимается полным переустройством как на внутреннем, так и на внешнеполитическом уровне. Остаются Польша и страны Балтии, которые также как и мы обеспокоены разрывом трансатлантического фронта в регионе. Если мы добавим к этому Европу, разделенную в этом вопросе, то нашим первым и последним союзником остается — США. Настали сложные времена, когда на смену вчерашней определенности приходит откровенно угрожающий пейзаж», — заявил Джоанэ.

Экс-президент Румынии Траян Бэсеску выразил глубокое разочарование в связи с результатами президентских выборов в Молдавии, заявив, что тем самым молдавские граждане «отложили европейский курс страны».

В то же время, по его словам, результат, полученный Санду «придает уверенность, в тому смысле, что 48% населения Молдовы является проевропейским и прорумынским».

Бэсеску призвал Бухарест продолжить «политику приближения молдаван к Румынии». «Необходимо продолжать ежегодно предоставлять 5000 стипендий в вузах для молодых молдаван и ускорить процесс получения румынского гражданства для тех, кто в нем нуждается. Если мы продолжим эти две программы, без сомнения, через пять-шесть лет мы сможем говорить об объединении [Молдавии и Румынии]. До тех пор, мы должны продолжать его строить», — добавил Бэсеску.

ИА REGNUM напоминает, что по предварительным результатам президентских выборов в Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон незначительно опередил кандидата от партии «Действие и солидарность» Майю Санду.