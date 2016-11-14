Калининград, 14 ноября, 2016, 20:19 — ИА Регнум. Калининградские чиновники от культуры вновь оказались в центре скандала, связанного с прославлением немецкой поэтессы Агнес Мигель, которая в 40-е годы возглавляла в Кёнигсберге женскую ячейку нацистской партии и писала оды военному преступнику Гитлеру.

Фрагмент аукционной документации калининградского центра по охране памятников

Речь идёт о документации, представленной на электронный аукцион государственным бюджетным учреждением культуры «Научно-производственный центр по охране, учёту и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области». Центр объявил торги на разработку проектов границ территории выявленных объектов культурного наследия, расположенных в российском эксклаве.

В списке объектов культурного наследия под номером 34 значится — цитируем — «Здание школы имени Агнесс Мигель», расположенное в г. Правдинске по улице Кутузова, 13.

Корреспондент ИА REGNUM отмечает, что в приказе №3 Службы госохраны объектов культурного наследия Калининградской области от 18 января 2010 года выявленный объект культурного наследия по адресу: г. Правдинск, улица Кутузова, 13 значится просто как «Здание школы нач. XX века» (сегодня здесь располагается Центр помощи детям «Берег надежды»).

В приказе здание значится просто как «школа начала XX века»

Напомним, что 2015 году другое государственное учреждение Калининградский областной — «Детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» — внесло это здание (с формулировкой — «школа, в которой училась поэтесса Агнес Мигель») в список краеведческого ориентирования. Исключить из патриотической игры пронацистскую составляющую удалось только после публикации ИА REGNUM.

Редакция ИА REGNUM также уточняет, что жительница Кёнигсберга Агнес Мигель в 1933 году вместе с восемью десятками немецких писателей подписала «Клятву верности» Гитлеру. С 1940 по начало 1945 года Мигель руководила женской организацией НСДАП в Кёнигсберге, а в 1944 году была внесена в гитлеровский «Список талантливых от Бога». В современной Германии имя Мигель под запретом.

В Калининградской же области имя этой поэтессы было увековечено трижды. Первый раз ей установили мемориальную доску в начале 90-х годов на доме в Калининграде, где обитала поэтесса (при этом улица носит имя героя Великой Отечественной войны сержанта Василия Колоскова). Второй раз доску установили в начале 2000-х годов Правдинске на здание Центра помощи детям «Берег надежды».

Третий раз Мигель попытались увековечить чуть более года назад в самом центре Калининграда — на острове Центральный, переименованный депутатами в остров имени немецкого философа Канта. Здесь была открыта бронзовая композиция «Символы Кёнигсберга 1930 года» с мемориальной табличкой, где среди других деятелей Восточной Пруссии была указана и Мигель. В настоящее время все памятные знаки по предписанию прокуратуры демонтированы.

Vesti-kaliningrad.ru Сегодня в этом здании расположен Центр помощи детям «Берег надежды»

Редакция ИА REGNUM подготовила запрос на имя и.о. директора Научно-производственного центра по охране памятников Калининградской области Ирины Сагановской с просьбой объяснить, как «здание школы начала XX века» преобразовалось в «школу имени Агнесс Мигель» в аукционной документации, а также когда и по каким параметрам здание на улице Кутузова, 13 в Правдинске было поставлено на учёт как выявленный объект культурного наследия?