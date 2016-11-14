Радио REGNUM: выпуск за 14 ноября
Москва, 14 ноября, 2016, 19:51 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Владимир Путин поддержал создание объединенной группировки войск России и Армении;
- В Госдуму внесен законопроект о декриминализации побоев в отношении близких родственников;
- Евросоюз не изменит политику по отношению к России, даже если США пересмотрят свои взгляды;
- На выборах президента Молдавии победил Игорь Додон. В стране начались протесты;
- Выборы в Болгарии и отставка правительства. С кем намерен сотрудничать будущий президент? Что говорит Кремль о перспективах российско-болгарских проектов?
- Коалиция Меркель выдвинет Штайнмайера на пост президента Германии.