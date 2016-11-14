Курск, 14 ноября, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Курскому урочищу Шуклинка арендатор, который незаконно рубил лес в природоохранной зоне, нанес ущерб примерно в 1 млн 243 тысячи рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ, с нарушителем уже расторгли договор аренды.

Unsplash Вырубленный лес

Арендатор срубил деревья не только на своем участке, но и за его пределами, причем их точное число установить нельзя, так как пни выкорчевывались бульдозером. Из порубочных остатков, кряжей и пней, сваленных около дороги, образовались несанкционированные свалки. По факту захламления городского леса на арендатора составлен протокол, который был направлен в административную комиссию Центрального округа Курска.

Комиссии удалось установить факт несанкционированного спила только одного дерева, которое находилось за территорией арендуемого участка. Также выяснилось, что во время подготовки к строительству дороги и линий электропередачи (ЛЭП) была незаконно захвачена лишняя территория — 285 квадратных метров.

Общественники направили обращения в административную комиссию Курска и земельный комитет, который занимается вопросами расторжения договора аренды лесного участка в урочище «Шуклинка» и взысканием нанесенного ущерба.

«Считаем, средства, которые арендатор выплатит муниципалитету, должны быть направлены на проведение лесовосстановительных работ. А его самого необходимо внести в реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений», — заявил руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Павел Мальцев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом арендатор вырубил деревья в урочище «Шуклинка», чтобы построить линии электропередачи, автодорогу шириной 15 метров и остановку. Общественники инициировали прокурорскую проверку и предложили администрации Курска пересмотреть договор с арендатором.