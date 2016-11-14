Чертково, Ростовская область, 14 ноября, 2016, 19:49 — ИА Регнум. В Ростовской области российскими пограничниками задержан военнослужащий вооруженных сил Украины, пытавшийся пересечь границу в обход пункта пропуска в районе Чертково, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Илья Репин. Дезертир (фрагмент). 1917

Дезертировавший из украинской армии Евгений Сергиенко заявил, что в мае 2016 года поступил на службу в ВСУ против своей воли, после угроз представителей власти подбросить ему наркотики. После обучения он проходил службу в военной части, расположенной в Клугино-Башкировке, откуда и совершил побег. После побега один день пробыл дома, а затем стал скрываться.

Сергиенко заявил, что преднамеренно пересекал российскую границу вне пункта пропуска, так как хотел, чтобы его задержали пограничники. К ним он обратился с просьбой помочь получить политическое убежище.