Москва, 14 ноября, 2016, 19:57 — ИА Регнум. В Москве может появиться единый православный портал прямых трансляций богослужений. Как заявил на заседании Мосгордумы глава комиссии столичного парламента по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев («Единая Россия»), идея находится в разработке.

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«Практика показала, что такие трансляции нужны верующим, получают широкий отклик», — отметил он, добавив, что с помощью таких трансляций верующие смогут приобщаться к духовному миру вдали от дома, в больнице или в пути.

В свою очередь, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московской патриархии Вахтанг Кипшидзе отметил, что при организации данного портала необходимо учесть, что верующие должны принимать личное участие в жизни церковных приходов. «Церковная жизнь не должна ограничиваться просмотром трансляции службы», — подчеркнул Кипшидзе.

Напомним, ранее депутаты Мосгордумы обсуждали возможность создания мобильного приложения для религиозных горожан, в также рассматривалась возможность развития в городе акции «Ночь религии».

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