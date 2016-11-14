Ижевск, 14 ноября, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Постоянный представитель главы Удмуртии при президенте РФ и заместитель председателя правительства республики Светлана Смирнова освобождена от должности. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Соловьев 14 ноября.

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В документе отмечается, что Смирнова покинула пост по собственному желанию.

Отметим, что это уже второй зампред правительства Удмуртии, который покидает свой пост в ноябре текущего года. Так, сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Соловьев освободил от занимаемой должности вице-премьера Андрея Кузнецова «по инициативе работодателя, пункт 7.1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации». В декларации о доходах за 2015 год Кузнецов не указал 226 тыс. рублей, полученные от Камского института гуманитарных и инженерных технологий.

Напомним, на посту постпреда Смирнова находилась с 2014 года по настоящий момент. До этого она в разные годы являлась заместителем председателя Госсовета республики, депутатом Госдумы III и IV созывов, руководила общественной приемной президента России в Удмуртии.