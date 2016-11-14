Чебоксары, 14 ноября, 2016, 21:28 — ИА Регнум. Когда в товарищах согласья нет, На лад их дело не пойдёт

Скриншот электронного письма депутатам горсобрания Чебоксар

Неделя в Чувашии началась с серии политических встреч, прошедших после 4 ноября — Дня народного единства, в День согласия и примирения — 7 ноября. Праздники, призывающие к единению, согласию и примирению, не стали таковыми в республике. Ни сам факт празднования (галерея официальных лиц в официальных репортажах и новостях не менялась от мероприятия к мероприятию, народ собирали по разнарядке, даже оппозиционным политикам не стеснялись присылать приглашения с пометкой «явка обязательна»), ни постпраздничные мероприятия. Ярким индикатором стал круглый стол с политическими партиями, инициированный Центризбиркомом Чувашии с приглашением руководителя республики Михаила Игнатьева.

Попытка привести хотя бы к условному «согласию и примирению» обострившиеся во время скандальных выборов отношения между оппозицией и чувашскими властями бездарно провалилась. Примечательно, что весь огонь критики вынужденно взял на себя руководитель региона Михаил Игнатьев, который сгоряча во многом признался, — в то время как модераторы-чиновники, организаторы круглого стола и выборов (глава ЦИК Александр Цветков и руководитель администрации главы региона Юрий Васильев), благодушно взирали на буйных выступающих и наблюдая, как справлялся с ролью «плохого полицейского» их патрон.

Оппозиция, в частности, подчеркнула, что выборы не были равными и честными, обратила внимание на тотальное использование административного ресурса и запугивание кандидатов, напомнила о циничном уничтожении чиновниками среди бела дня агитационных материалов и студенческом скандале, вскрывшемся благодаря бдительности руководителя регионального отделения партии «Патриоты России» Владислава Солдатова.

По-настоящему взорвал аудиторию в целом и персонально Михаила Игнатьева лидер фракции справороссов в Госсовете Игорь Моляков, который высказал мнение, что «правящий олигархический бюрократический слой показал, что пойдёт на всё ради сохранения власти. «Очень жаль, что наш национальный лидер, в любви к которому все клянутся, позволил «Единой России» спекулировать своим именем, прятаться за свой высокий рейтинг».

Но это было только начало. Буйный справоросс подчеркнул, что в пользу одной партии каждые выборы проходят по новым правилам, нарезаются округа, переносится дата голосования, используется технология двойников. В этом году на выборах, к примеру, в округах были по три Олега Алексеевича Николаева, трое Семеновых, двое Моляковых — до «такой мерзости» не опустилась бы ни одна оппозиционная партия.

«Вся коммунальная система была поставлена на дыбы, чтобы срывать агитационные материалы оппозиционных партий. И, конечно, грязные газеты. Какой-то «Эксперт Чувашии» наскрёб всякую грязь. Доверие к власти нынешние выборы только подорвали. По опросам, даже у Путина рейтинг снизился на 10%. Если дальше так пойдет, то вы нашу страну знаете: сегодня — все любят, а завтра — забудут, как звать. Как Горбачева. Когда всё грохнется — не пожалеют никого. А про успехи говорить не надо: и мертвецов приходится возить за три-девять земель, и помыться негде, так как в райцентрах бани не работают», — обрушился Моляков.

В этой ситуации больше всего удивила реакция чиновников. Модератор круглого стола, глава ЦИК Чувашии Александр Цветков перевёл ответственность за накалившуюся ситуацию на экс-ректора ЧГУ Льва Куракова, предоставив ему слово и попытку унять его «любимого ученика». Тем более, что перед круглым столом Кураков встречался с Михаилом Игнатьевым, а затем стало известно, что возглавляемая им Ассамблея народов Чувашии получила свое собственное здание в бывшем чебоксарском филиале Российского государственного социального университета. Примирительного эффекта это не дало. Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев, сидевший по правую руку, и вовсе молчал, проглатывая новые порции критики.

Роль «злого полицейского» вынужден был взять на себя глава Чувашии Михаил Игнатьев, который ещё больше расколол аудиторию. Он напомнил, что по Канашскому округу на выборах в Госдуму «мы договаривались, политический торг» был уместен, и по решению «ЕР» сделали «площадку для Аксакова». Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в Госдуму «Единая Россия» не выставила своего кандидата по Канашскому одномандатному округу в пользу справоросса, главы думского комитета Анатолия Аксакова. Зато по этому округу от Партии роста баллотировался Александр Капитонов, который показал настоящие чудеса избирательной системы — он чудом не вырвал победу у депутата Госдумы нескольких созывов Аксакова, а сразу после выборов заболел.

«Но когда начинают крутить пластинку в другую сторону — это не по-человечески и не по совести. Почему так говорю? Аксаков рядом со мной был на многих публичных мероприятиях. Теперь представьте, что такую площадку сделали бы для кандидата Партии роста (Александра Капитонова — ИА REGNUM), чтобы он рядом стоял, в камеры попадал. Можно только догадываться, какой был бы конечный результат», — метал молнии в адрес оппонента Михаил Игнатьев, отметив, что предупреждал Аксакова, что «товарищи по партии к нему не прислушиваются» и передаст это ему. Затем глава региона отметил, что так называемый административный ресурс — это отчёт перед народом и разделил трудовые коллективы, где приятно и где неприятно: «Я всегда это делаю. Встречаюсь с людьми в разных трудовых коллективах — где мне приятно, где мне неприятно, где дискомфортно. Но я привык выслушивать людей». Таким образом, теперь каждый последующий визит Игнатьева на предприятие может вызвать один-единственный вопрос коллектива к главе региона: вам с нами приятно или неприятно?

Задело Михаила Игнатьева за живое и упоминание о газете. «С 2010 года, как я вступил в должность президента республики, вы меня «мочили» в своей региональной газете. И по сей день «мочите». Я просто не обращаю внимания на эти вещи, вы хотите меня втянуть, а я не втягиваюсь. Если какая-то частная газета «Эксперт Чувашии» втянула вас — значит, они молодцы, они повлияли на ваши нервы и на ваше социальное самочувствие», — признался в симпатиях к изданию и, по сути, дал добро на его будущее Михаил Игнатьев.

Напомним, по иску Роскомнадзора по Чувашии, 8 апреля 2016 года Калининским районный судом г. Чебоксары принято решение о признании свидетельства о регистрации СМИ «Эксперт Чувашии» недействительным, а 16 августа деятельность издания была прекращена. «Эксперт Чувашии» появился в 2015 выборном году с тиражом в 350 тыс. экземпляров и распространялся бесплатно. Он ославился обилием политической «чернухи». Героями статьей были предыдущий президент, ныне — первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров и его окружение, включая нынешнего заместителя Федерального агентства по делам национальностей Павла Семенова. Примечательны были даже не тексты — а карикатуры на известных недругов и оппонентов баллотирующегося на пост главы республики Михаила Игнатьева. После первого же номера издание окрестили чувашским «Шарли Эбдо» и прочили судебные перспективы. Что и произошло. Проиграв суды, приговорившие деятельность газеты, «Эксперт Чувашии» проиграл суд на тот момент депутату Госсовета Чувашии Олегу Николаеву, ныне депутату Госдумы. Парламентарию удалось доказать, что издание оклеветало его, опубликовав сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь и достоинство. Учредители СМИ «Эксперт Чувашии» — ООО «Издательский дом «Март-27».

Глава Чувашии передумал

На политической репутации главы Чувашии Михаила Игнатьева сказалась и история с упразднением поста уполномоченного по правам ребёнка в республике. Ещё в сентябре руководитель региона, провожая в Госсовет детского омбудсмена Вячеслава Рафинова на пост главы комитета, заявил, что рассматривается вопрос об упразднении института уполномоченного по правам ребёнка в Чувашии. «Отдельная практика в Российской Федерации сложилась, будем проводить соответствующие консультации», — сказал Игнатьев, сославшись на то, что «отдельные регионы пошли на упразднение». Что главой Чувашии сказано — Госсоветом республики сделано. Функции детского омбудсмена возложили на регионального уполномоченного по правам человека.

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Возникает вопрос, с кем проводились консультации и кто давал советы, если после упразднения института уполномоченного Михаил Игнатьев вынужден публично отыгрывать назад и отклонять закон о его ликвидации. Шаг назад глава Чувашии сделал после письма спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, к которой обратилась детский омбудсмен России Анна Кузнецова. Председатель СовФеда подчеркнула, что объединение институтов уполномоченных по правам человека и по правам ребенка рекомендуется только в исключительных случаях. Игнатьев вернул документ в Государственный Совет для повторного рассмотрения — с пометкой, что следует учесть доводы спикера верхней палаты парламента, а также мнение общественности.

Мэрия Новочебоксарска передумала, или Как чиновники борются с детьми — чемпионами по авиамодельному спорту

В Новочебоксарске продолжается разбирательство вокруг кордодрома для юных авиамоделистов. Администрация города подала судебный иск, требуя признать недействительным соглашение от 2012 года о строительстве кордодром. Ответчиками выступят новочебоксарский Центр развития творчества детей и юношества имени А. Андрианова, Ассоциация выпускников Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева, ДЮСШ №1.

Данный земельный участок, расположенный в центре Новочебоксарска, стал полем битвы между мэрией города и авиамоделистами, расколов общественность и депутатский корпус. Земля была предоставлена администрацией авиамодельному клубу «Чайка», чьи воспитанники авиамодельного клуба неоднократно становились призёрами первенства России. В 2012 году было подписано соответствующее соглашение, согласно которому ассоциация должна была до ноября 2014 года получить разрешение на строительство кордодрома с вводом его в эксплуатацию. Авиамоделисты и благотворители уже вложили в проект 2 млн рублей — но чиновники внезапно передумали.

В мэрии Новочебоксарска объясняют свои действия близким соседством с Детской музыкальной школой, жилыми домами и ссылаются на нормы безопасности, шум. И предлагают перенести кордодром в другое место. О том, для чего именно администрации вдруг понадобился данный участок, не сообщается. Известно, что данная территория относилась к зоне спортивных сооружений — по планам мэрии, с изменением вида разрешённого землепользования на ней можно будет строить автостоянки, гаражи, парковки, баня, магазины, предприятия общественного питания.

115 млн рублей переплаты за мусор

Уже больше года прошло с момента запуска в Чувашии нового полигона ТБО (твердых бытовых отходов), но до сих не ясно, какова же справедливая цена за мусор. Разбирательство в очередной раз ушло в суд. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отклонил прокурорское представление, выданное по итогам проверки тарифов на мусор на новом полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Новочебоксарске. Напомним, проверка проводилась по поручению президента РФ Владимира Путина. Не согласен с прокуратурой и концессионер в лице ЗАО «Управление отходами», эксплуатирующий строящийся полигон и вышедший с соответствующим заявлением в суд. К судебному разбирательству привлечено Чувашское УФАС, поддержавшее прокуратуру. Между тем, чувашские «фронтовики» подсчитали, сколько переплатили граждане за мусор после запуска полигона: по данным общественников, речь идёт о 115 млн рублей.

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Кадровый резерв Чувашии

На минувшей неделе попадание в президентский кадровый список резервиста из Чувашии — премьера Ивана Моторина — вызвало новую волну обсуждения возможных грядущих изменений. Курс Владимира Путина на кадровое обновление в структурах власти, наблюдаемый в последнее время, в Чувашии усиливается тем, что в президентский список резервистов представители республики не попадали несколько лет. Причём на первой «скамейке запасных» в 2009 году было сразу трое, которые сразу же совершили карьерный скачок, и один из них — теперь глава Чувашии Михаил Игнатьев, другой, из первой «сотни», — действующий глава Коми Сергей Гапликов. Кроме того, Моторин, за исключением Игнатьева, — единственный, кто остался в Кабинете министров из правительства Николая Федорова (первого президента Чувашии) и имеет столь большой опыт работы во власти. Включение в президентский список премьер-министра Ивана Моторина чувашские политики считают сигналом к старту, он может начать карьерное движение как по горизонтали, так и наверх. Иван Моторин может рассматриваться как кандидат в губернаторы, в состав федерального правительства и иные должности, которые связаны с управлением на федеральном уровне.

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Чувашские кадры, которые ушли из республики с приходом новой власти, востребованы в других регионах. Экс-глава Минздрава Чувашии Нина Суслонова, которая последние три года работала министром здравоохранения Подмосковья, назначена советником губернатора. Новым министром назначен заместитель Дмитрий Марков, который до прихода в министерство был главой управления здравоохранения Чебоксар. Напомним, что ранее должность главы Минсельхоза в статусе вице-губернатора получил в Коми Анатолий Князев, который в Чувашии был лишён всех должностей: он работал вице-спикером Госсовета, возглавлял комитет и фракцию единороссов, до этого трудился главой Чебоксарского района.

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Череда крупных ЧП

На минувшей неделе в Чувашии произошло сразу несколько резонансных происшествий, вошедших в федеральную повестку. На регион обрушился ледяной дождь, который принёс с собой аномальную гололедицу. Из отпусков вызвали чиновников, которые не успели уехать за пределы республики. Из-за непогоды для учеников начальных классов отменили уроки, около 500 человек обратились в травмпункты, на дорогах участились ДТП и регистрировались заторы. ЧП произошло в аэропорту Чебоксар: из-за оледенения взлетно-посадочной полосы приземлившийся самолет выкатился за пределы полосы. Пострадавших нет, по данному факту проводится проверка. В том числе проверяется «неоперативная работа» коллектива аэропорта.

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В Чебоксарах на глазах у прохожих обрушилось нежилое здание по улице Гражданской, 30 (ООО «Всероссийское общество глухих»). «При проведении земляных работ для усиления фундамента произошло частичное обрушение стены нежилого административно-производственного здания 1958 года постройки. Пострадавших нет. Проводятся строительные мероприятия по недопущению дальнейшего обрушения здания», — поясняют в мэрии города.

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