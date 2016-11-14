Сатка, Челябинская область, 14 ноября, 2016, 19:18 — ИА Регнум. В Челябинской области нарушение сроков подачи отопления жителям поселка Иркускан привело к возбуждению уголовного дела. Дело заведено по факту халатности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в челябинском посёлке Иркускан Саткинского района был сорван отопительный сезон. Одной из причин стали долги населения. Попытка запустить отопление позже, когда температура окружающего воздуха существенно упала, также не увенчалась успехом. На трассе были обнаружены порывы.

В челябинском посёлке сорван отопительный сезон

Главе и подчиненным южноуральского моногорода грозит преследование за халатность

13 октября прокурор Челябинской области Александр Кондратьев поручил провести проверку. В ходе неё было установлено, что причина нарушения сроков включения отопления жителям — отсутствие своевременных мер в подготовительный период по ремонту системы отопления поселка. Отопительный сезон в поселке Иркускан фактически начался лишь 20 октября.

«Срыв отопительного сезона в поселке был допущен в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей сотрудниками администрации Бакальского городского поселения, которые в подготовительный период не приняли своевременных мер к ликвидации порывов на основном водопроводе котельной, не произвели ремонт насоса насосной станции котельной, что привело к остановке работы котельной, невозможности подачи ею тепла в жилые дома и социальные учреждения населенного пункта», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В надзорном ведомстве пояснили, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Напомним, за срыв отопительного сезона в Челябинской области под подозрение в халатности попал еще один муниципалитет — Красноармейский. Там также были нарушены сроки подачи тепла в жилые дома и учебные заведения. Без нормативного тепла на середину октября оставались школы села Алабуга и Теренкуль, а также филиал вуза в селе Миасское, и некоторые жилые многоквартирные дома в поселке Петровском и в селе Миасском. В отношении главы Красноармейского муниципального района Юрия Сакулина было начато разбирательства. Чиновнику грозило преследование по уголовной статье 293 УК РФ (халатность).

Попали в поле зрения контролирующих органов за срыв отопительного сезона и челябинские власти. На 15 октября в Челябинске оставались без отопления несколько домов в Челябинске, находящихся на капитальном ремонте. Сроки ремонтных работ теплотрасс были нарушены подрядчиками регионального оператора по капитальному ремонту Челябинской области.