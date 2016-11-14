Минск, 14 ноября, 2016, 19:04 — ИА Регнум. В Америке вызрели очень серьезные проблемы и как раз в это время наладился диалог между США и Белоруссией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Белоруссии, об этом сегодня, 14 ноября, в Могилёве заявил глава страны Александр Лукашенко, выступая перед трудовым коллективом госпредприятия «Могилевхимволокно».

Фото: Пресс-служба президента Белоруссии

Лукашенко рассказал жителям белорусской провинции о ситуации в Америке и прокомментировал итоги президентских выборов в США. Он рассказал о поздравительном послании Дональду Трампу, в котором написал о том, что он не принизил демократию, а вовремя встряхнул Америку, чтобы эту демократию сохранить.

«Он может попасть в историю, если действительно за время президентства встряхнет Америку, — сообщил Лукашенко о роли Трампа. — Люди были доведены до того, что рабочий класс за него проголосовал, несмотря на то, что он толстосум. То есть внутри Америки назрели очень серьезные проблемы. И у него главной задачей будет решение этих внутренних проблем».

«Но у нас есть интересы в Америке. У них есть интересы в Белоруссии. Давайте здесь договариваться. Думаю, мы на этом пути сможем продвинуться», — приводятся слова Лукашенко в официальном сообщении.

«У нас неплохо пошли дела с американцами. Мы с ними в контакте, ведем этот диалог, полностью сохраняя наш суверенитет и независимость, — сказал он. — Они поняли, что больше вопрос «с Россией или с Западом» ставить нельзя».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Александр Лукашенко часто называет Европой и европейцами только страны Евросоюза и их жителей, а под Америкой и американцами часто подразумевает только США и граждан этой страны. Проблемы с географией наблюдаются не только у членов правительства Белоруссии и её бессменного руководителя — аналогичные проблемы в США и на Украине.

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