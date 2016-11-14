Алеппо, Сирия, 14 ноября, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Несколько десятков бойцов сирийских вооруженных сил 13 ноября в Алеппо пострадали от примененного террористами химического оружия, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Joshua Tabti Алеппо

Он уточнил, что это произошло вечером 13 ноября, в районе Карим-Джазмати на востоке Алеппо по сирийским правительственным войскам террористы снова ударили химическим оружием. В результате порядка 30 бойцов 415-го батальона 115-й дивизии Республиканской гвардии получили химическое отравление различной степени тяжести и были оперативно эвакуированы в госпиталь.

Специалистами российского Научного центра радиационной, химической и биологической защиты установлено, что сирийские подразделения были атакованы с помощью хлора, отметил Конашенков. Вероятно, что в качестве химического снаряда был использован газовый баллон, выпущенный боевиками из самодельной реактивной установки «Адский огонь».

Конашенков подчеркнул, что Минобороны России призывает руководство Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направить в город Алеппо специалистов по отравляющим веществам, а не «политизированных» чтецов нотаций. Это особенно важно именно теперь, так как террористы в Алеппо все чаще применяют хлор, от которого страдают не только сирийские военные, но и мирное население, хотя Запад упорно не замечает этих случаев, так как хотят обвинять в применении химического оружия исключительно законную власть Сирии.