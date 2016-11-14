Вологда, 14 ноября, 2016, 18:47 — ИА Регнум. В последние время в Вологодской области из-за роста численности диких птиц, которые постоянно живут рядом с человеком (серая ворона, сизая и озерная чайки, дрозд-рябинник, галка) снижается количество уток, куликов, лысок прежде всего около крупных населенных пунктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе законодательного Собрания Вологды.

Ingrid Taylar Ворон

Среди всего многообразия птиц и животных, обитающих в нашем климате, особое место принадлежит именно серой вороне: по словам разработчиков законопроекта, серые вороны уничтожают только одной водоплавающей дичи более 2,5 миллионов голов. Кроме того, вороны выступают в роли разносчиков разнообразных инфекций, растаскивая со свалок и мусоросборников отходы, склевывая падаль.

Сизая и озерная чайки активно вытесняют с территорий уток, куликов, лысок, разрушая их гнезда. А от «деятельности» дрозда-рябинника, галок, серой вороны страдают фермерские хозяйства: птицы поедают плоды, ягоды, выкорчевывают корнеплоды на участках.

Как пояснил депутат ЗСО Андрей Макаров, отстрел синантропных птиц является наиболее эффективным средством борьбы с ними: «Вороны, к примеру, очень обучаемы, у них достаточно высокий интеллект, а организм быстро привыкает к новым условиям, так что яд или средства отпугивания не сработают. Это может представлять большую опасность для людей. Ведь они часто нападают на домашних животных, а в Череповце зафиксированы случаи нападения на детей».

Поэтому отнесение на региональном уровне данных видов птиц к охотресурсам, позволит на законных основаниях проводить регулирование их численности, а также восстановить численность уток, куликов, лысок, создать природные кластеры вокруг городов.

«В настоящее время количество ворон, чаек, галок увеличивается бесконтрольно. Практически отсутствуют природные охотники на этих птиц. А если нет сдерживающего фактора, то численность птиц резко возрастает, — добавил Андрей Макаров. — Однако нельзя разрешить бесконтрольный отстрел ворон, галок или чаек. Вологодский государственный университет проводит исследования численности птиц и может предоставить данные о необходимости регулирования популяции этих пернатых».

Добавим, что нормы добычи птиц будут определяться в рамках общественных обсуждений, а также планируется провести государственную экологическую экспертизу.

«Граждане должны понимать, что этот законопроект не дает разрешения вести отстрел ворон и чаек в черте города. Соответствующие разрешения будут выданы только в рамках спортивной охоты, — подчеркнул парламентарий. — Для охотников это не повлечет затрат — ворон, галок, чаек и дроздов планируют вписывать отдельной строкой в разрешение на отстрел утки».