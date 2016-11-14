Ярославль, 14 ноября, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля начала борьбу с так называемыми «предподъездными табличками». Об этом сообщает официальный портал мэрии города. Речь идет об информационных табличках около дверей подъездов, на которых размещается реклама или объявления. 14 ноября спасатели демонтировали 19 незаконно установленных предподъездных табличек на улице Нефтяников в Красноперекопском районе Ярославля.

City-yaroslavl.ru Демонтаж таблички

«Я думаю, что заработки рекламных агентств от предподъездных табличек небольшие. Наверное, мэрия производя демонтаж подобных конструкций, опирается на негативное мнение жильцов. Мэрия ничего не получает с размещения подобных носителей на домах. Большинство домов в Ярославле администрируется Управляющими компаниями, я не думаю, что какая-то из них проводила собрание жильцов по вопросу согласования с ними установки предподъездных табличек», — считает руководитель рекламной группы «Два слона», депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Кузьмин.

Ранее мэрия Ярославля объявила о демонтаже рекламных вывесок в историческом центре города, а также о борьбе с рекламными штендерами, которые в одночасье были вывезены с улиц города.