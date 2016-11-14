Минск, 14 ноября, 2016, 18:36 — ИА Регнум. Состоявшиеся 11 ноября в Минске переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом открыли ворота для активизации контактов между Минском и Анкарой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Белоруссииб этом сегодня, 14 ноября, в Могилёве заявил Александр Лукашенко, выступая перед трудовым коллективом госпредприятия «Могилевхимволокно».

Фото: пресс-служба президента Белоруссии

«И он привез с собой 250 руководителей крупнейших фирм. Что еще надо? С глазу на глаз договаривайтесь. Мы как президенты их свели. Прошли встречи, какие-то договоренности, вы уже начали там работать, — сообщил Лукашенко. — Это была очень хорошая, позитивная встреча. У президента Турции, как он мне сказал один на один, никогда не было таких визитов ни в одну страну. Два огромных самолета высадили «десант» сюда, в Белоруссию, чтобы договориться. Уверен, что руководители наших частных и государственных фирм и компаний в контакте с ними могли договориться».

По словам Лукашенко, это был один из первых шагов в налаживании контактов с турецкими бизнесменами. Он отметил: «Потом второй будет, третий. Вот он попросил, чтобы я приехал весной к нему. Там уже будут рассматриваться конкретные вопросы: та пошлина, эта пошлина. Хотя уже и правительства начали работать в этом плане. Это будет непросто, потому что Турции надо будет поступиться своими интересами, в какой-то степени отдать свой или чей-то рынок для нас».

Лукашенко сообщил, что турецкая сторона заинтересована в размещении на своей территории производства зерно‑ и кормоуборочных комбайнов, дорожно-строительной техники. Прорабатывается сотрудничество турецких предприятий с МТЗ и БелАЗом.

Кроме того, позитивным событием в двустороннем гуманитарном сотрудничестве с Турцией стало открытие Соборной мечети в Минске. «Они это оценили. Нигде в мире к ним так не относились», — считает руководитель постсоветской республики.

«Вот такой был насыщенный и очень интересный, и я считаю, очень удачный визит. Пройдет время, увидим результат», — подытожил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с большой делегацией турецких чиновников и бизнесменов посетил Минск 11 ноября. По его словам, в Минск прибыло около 200 бизнесменов, к которым, по словам Александра Лукашенко, добавилось ещё 300 и все они приняли участие в бизнес-форуме. На самом деле в зале проведения мероприятий не было столько посадочных мест и, по словам организаторов, реально в мероприятии приняло участие до 180 человек. В числе ключевых тем переговоров — поставки турецкой продукции в ЕАЭС через Белоруссию, привлечение турецких инвестиций в Белоруссию, сборка белорусской техники в Турции.

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