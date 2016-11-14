Москва, 14 ноября, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Проект заявления о «Декларации памяти и солидарности», принятой Сеймом Республики Польша и Верховной радой Украины 20 октября 2016 года, внес в Госдуму комитет по делам СНГ, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

На Ялтинской конференции. 9 февраля 1945

Сейм Республики Польша и Верховная рада Украины приняли 20 октября 2016 года в качестве совместного документа так называемую Декларацию памяти и солидарности, в которой причислили Советский Союз к агрессорам, развязавшим Вторую мировую войну, и высказались против решений, принятых в 1945 году на Ялтинской конференции глав государств антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании в отношении послевоенного устройства Европы.

Депутаты Госдумы решительно осуждают акт парламентов Польши и Украины, отвергают саму идею задним числом переписать историю и провести ревизию начала и итогов Второй мировой войны. «Нельзя не отметить, что принятие подобного решения нашими коллегами-парламентариями было вдохновлено неприязнью не только к бывшему Советскому Союзу, но и к Российской Федерации, стало возможным в обстановке той крайней русофобии, которая, к сожалению, отличает сегодняшнюю политику Польши и Украины. Политики обеих стран пытаются затушевать проблемы собственных взаимоотношений, демонстрируя желание «дружить против общего врага». Этой провокацией они не только наносят непоправимый ущерб отношениям с Россией, но и подрывают нерушимость собственных границ. Воистину, «кого Бог хочет наказать — лишает разума», отмечается в документе.

У российских парламентариев «вызывает удивление тот факт, что представители Польши, в который раз осудившие пакт Молотова — Риббентропа, заключенный в момент, когда нападение фашистской Германии на Польшу уже было неизбежным, никак не обмолвились ни о «мюнхенском сговоре» 1938 года, одним из последствий которого было соучастие Польши в разделе Чехословакии, ни о более раннем соглашении Гитлера — Пилсудского от 26 января 1934 года, развязавшем, по сути, гитлеровскому режиму руки для первых действий — присоединения Саара и ремилитаризации Рейнской области». Еще большее удивление вызывает неуемное желание депутатов Верховной рады Украины усомниться в той важной роли, которую играла Украинская ССР в Советском Союзе и при принятии решений советским руководством, включая инициативу предоставления советской Украине права быть в числе первоначальных членов Организации Объединенных Наций, говорится в проекте заявления.

Государственная дума заявляет, что Россия как продолжатель СССР, государства-победителя во Второй мировой войне, не допустит пересмотра ее истории и приговора Нюрнбергского трибунала, расставившего все точки над «и» в вопросе о виновниках развязывания самой кровопролитной войны в истории человечества. Российская Федерация как постоянный член Совета Безопасности ООН не допустит ревизии послевоенного мироустройства, одним из гарантов которого она является. Госдума призывает парламенты США и Великобритании, наших союзников во Второй мировой войне, присоединиться к настоящему Заявлению.

Депутаты Государственной думы, считая принятую Сеймом Республики Польша и Верховной радой Украины «Декларацию памяти и солидарности» противоречащей нормам международного права, будут относиться к любым попыткам опираться на факт ее принятия со стороны третьих стран и международных организаций как к враждебным действиям в отношении Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями для взаимоотношений.