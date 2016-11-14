Калуга, 14 ноября, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Правительство Калужской области и ООО «Технология питания» сегодня, 14 ноября, в Калуге заключили соглашение о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционного проекта по строительству в Обнинске пивоваренного завода. Подписи под документом поставили губернатор области Анатолий Артамонов и генеральный директор ООО «Технология питания» Дмитрий Зуборев.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Процедура подписание соглашения..

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, инвестиции в реализацию проекта составят около 900 млн рублей. На новом производстве будет создано порядка 40 рабочих мест. Завершить строительство завода планируется в 2018 году.

Мощность завода на начальном этапе будет составлять 5 млн литров в год с возможностью модернизации завода до 15 млн литров в год. Производимая продукция — 4 сорта пива (розливаемые в стеклянную бутылку и кеги), а также квас, холодный чай и морс, газированные напитки, чистая питьевая вода. Завод будет построен в соответствии с мировыми и российскими стандартами качества.

На первом этапе работы предприятие будет производить четыре сорта пива по традиционной технологии. Помимо этого ассортимент составят безалкогольные напитки — морс, квас, холодные чаи и бутилированная питьевая вода. В основе технологии производства — классическое пивоварение, исключающее использование консервантов, ферментных препаратов, сахара и других добавок.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов положительно оценил планы инвестора. Помнению главы региона, важно, что «это предприятие ориентировано на производство продукции высокого качества по бережливым технологиям».

Добавим, что в Калуге с 1998 года существует завод пивоваренной компании Efes Rus, который входит в четверку крупнейших игроков на российском рынке (подразделение турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes). На заводе трудятся порядка 600 человек.