Ярославль, 14 ноября, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Чуть больше миллиарда рублей предусмотрено в проекте бюджета Ярославской области на 2017 год на реализацию государственной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области». Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе, по сравнению с прошлым годом финансирование этой статьи сокращено более чем на 800 млн рублей.

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«Поэтому мы в этом году имеем серьезно сокращенную ведомственную целевую программу департамента ЖКХ, а также программу развития», — отметил председатель комитета Ярославской областной думы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике Виктор Тамаров.

На реализацию ведомственной целевой программы департамента жилищно-коммунального комплекса запланировано 770, 4 миллиона рублей. На развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод — 86,4 миллиона, на программу капитального ремонта — 72 миллиона. Финансирование региональной программы по газификации и модернизации ЖКХ предусмотрено в размере 83,6 миллиона рублей.

«Что касается ведомственной целевой программы, то департамент финансов обещал ее дофинансировать по итогам тарифной кампании», — уточнил Виктор Тамаров.

Однако при дальнейшем обсуждении параметров областного бюджета придется учесть и заявки от муниципальных образований по проектам с государственной экспертизой на общую сумму в миллиард рублей. Депутаты рекомендовали областному правительству подготовить информацию по всем проектам, которые планируется реализовать в следующие три года. Пока же комитет принял решение о поддержке проекта бюджета в первом чтении.