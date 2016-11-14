Ярославль, 14 ноября, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Замерзают жилые дома, замерзают школа и два детских сада — ситуация с отоплением в поселке Дубки Ярославского района Ярославской области крайне негативная, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в ОАО «ТГК-2».

City-yaroslavl.ru Теплоузел

В середине ноября в Ярославский регион пришла зима, и в ближайшие дни, согласно метеопрогнозам, ожидаются суровые морозы. Однако в поселке Дубки системы отопления находятся в критическом состоянии. В домах и объектах социальной сферы поселка до сих пор холодные батареи. В ТГК-2 утверждают, что аварийное состояние трубопровода и местами полностью отсутствующая изоляция приводят к потерям до 47% теплоэнергии.

Ситуацию оценила комиссия по теплоснабжению, в состав которой вошли специалисты ТГК-2, представители районной администрации, прокуратуры и управляющей компании «ЖКХ «Заволжье». Проверяющие замерили температуру в детских учреждениях и жилых домах поселка и зафиксировали, что она не поднимается выше 17 градусов Цельсия, что ниже нормативных показателей. При этом, температура теплоносителя в теплоузлах на 10−15 градусов ниже, чем на выходе с ТЭЦ-3. По норме снижение должно составлять порядка 1−2 градуса.

По мнению ТГК-2, необходимо срочно привести теплосети в соответствие с требованиями технической эксплуатации — чтобы избежать серьезных аварий во время холодов. Однако кто этим будет заниматься — пока остается проблемой. В поселок Дубки тепло поступает по сети, обслуживаемой компанией ЖКХ «Заволжье». Именно к этой организации ТГК-2 высказала претензии по поводу содержания теплопровода. Упрекает теплоснабжающая компания и администрацию Ярославского района — за бездействие в решении проблемы.

«Два месяца мы неустанно на всех властных уровнях говорим о проблеме потерь тепловой энергии на муниципальных сетях. В департаменте жилищно-коммунального комплекса Ярославской области с нами соглашаются, говорят о необходимости скорейшего восстановления изоляции теплопровода. Но на уровне района никаких действий никто не предпринимает. Раз за разом мы фиксируем сверхнормативное снижение температуры на тепловых узлах потребителей, составляем акты ‑ и тем дело заканчивается. Впереди морозы, и мы требуем от ЖКХ «Заволжье», чтобы тепло, предназначенное для отопления домов, школ, детских садов использовалось по назначению, а не терялось по пути от ТЭЦ!», — прокомментировали корреспонденту ИА REGNUM в ОАО «ТГК-2».

Ситуацию обсудил и комитет Ярославской областной думы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике.

«Мы посоветовали органам муниципальной власти организовать восстановление теплоизоляции силами района и предприятий или обратиться в областной бюджет за средствами и материалами, а также активнее решать проблемы жителей», — прокомментировал председатель комитета Виктор Тамаров.

Однако лидер фракции КПРФ в облдуме Александр Воробьев считает происходящее поводом для вмешательства правоохранительных органов. Он подчеркивает: и теплопровод, и организация ЖКХ «Заволжье» находятся в собственности администрации Ярославского района, но чиновники, по его мнению, подозрительно спокойно реагируют на ситуацию.

«Не знаю, кто их покрывает, но у них как ни возьмешь — провал то в одном вопросе, то в другом, то в третьем. Доложили, что они все сделали — мол, теперь там 18 градусов тепла. Ну что такое в квартире 18 градусов? Холодища! Мы решили обязать их сделать теплоизоляцию труб. Я также намерен обратиться в прокуратуру за возбуждением уголовного дела — ведь за все эти теплопотери платит народ, деньги-то с людей собираются!» — подчеркнул в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Александр Воробьев.

Между тем, в ТГК-2 и ранее обращали внимание на «халатное отношение» ЖКХ «Заволжье» к обслуживанию теплосистемы. Как уже сообщало ИА REGNUM, в ТГК-2 утверждают, что организация не провела промывку и гидравлические испытания тепловых сетей — а значит, не подготовилась должным образом к предстоящему отопительному сезону. При этом ТГК-2 напомнила о 48-миллионных долгах организации. Впрочем, тогда теплоснабжающая компания вменила в вину администрации Ярославского района не бездействие в вопросе обслуживания теплопровода в Дубках, а нежелание разбираться в финансовых взаимоотношениях поставщика и транзитера.