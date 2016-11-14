Анна, Воронежская область, 14 ноября, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Шесть человек получили травмы в результате автоаварии с участием маршрутного такси в Воронежской области утром 14 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону. Пятеро из шести пострадавших — пассажиры маршрутки.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области В аварии под Воронежем пострадали шесть человек

Авария произошла около 07:30 14 ноября на четвертом километре автодороги «Курск — Борисоглебск — Садовое — Щученские Пески» в селе Садовое.

По предварительным данным, 43-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet Rezzo, выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с маршрутным такси, двигавшимся навстречу.

Всего в аварии пострадали шесть человек: водитель Chevrolet и пять пассажиров маршрутного такси, в том числе — двое подростков в возрасте 14 и 17 лет. Все они были доставлены в медучреждение и на данный момент отпущены.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что сегодня в регионе наблюдаются сложные погодные условия: сильный снег и ветер, гололедица. Непогода уже привела к десяткам аварий и пробкам в областном центре.