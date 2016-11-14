Липецк, 14 ноября, 2016, 17:20 — ИА Регнум. В Липецке за избиение человека, вандализм, порчу имущества, экстремизм, незаконное приобретение и хранение взрывчатки, попытку изготовить бомбу и убийство на почве национальной розни будут судить двух молодых людей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.

Джон Лэври. Судебное заседание. 1916

По данным следствия, два приверженца националистического движения, которым на тот момент было 23 года и 16 лет, познакомились в интернете «на почве националистических взглядов», саратовец приехал в Липецк для более близкого знакомства. Вечером 27 апреля 2015 года на улице Салтыкова-Щедрина ударили двух мужчинам ножами и скрылись. В ночь с 30 июня на 1 июля эти же двое совершили акт вандализма: подожгли деревянную купель с раздевалкой и повредили православный крест на источнике в честь иконы Божьей Матери у Свято-Успенского монастыря города Липецка. В ночь на 3 июля несовершеннолетний с ножом напал на бездомного мужчину на улице Гагарина. Жителю Саратовской области вменяется еще и убийство гражданина Узбекистана, совершенное в городе Энгельс 20 июня 2015 года.

В квартире, где проживала подруга несовершеннолетнего подозреваемого, были обнаружены элементы для изготовления самодельного взрывного устройства. Он же размещал в интернете материалы с символикой фашизма и рассуждениями на религиозную тему, разжигавшими конфликты на религиозной почве.

На стадии предварительного следствия обвиняемые дали признательные показания, подтвердив их в ходе проверки на местах происшествий. Их заключили под стражу. Всего в рамках расследования были допрошены более 50 свидетелей, было проведено более 20 судебных экспертиз, очные ставки, следственные эксперименты. Уголовное дело из 13 томов направили в суд для рассмотрения по существу.

Действия молодых людей в зависимости от роли каждого квалифицированы по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц», «Вандализм, совершенный группой лиц по мотивам религиозной ненависти», «Уничтожение и повреждение имущества», «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», «Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства», «Приготовление к изготовлению взрывного устройства», «Убийство по мотивам национальной ненависти».