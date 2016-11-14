Севастополь, 14 ноября, 2016, 17:16 — ИА Регнум. В Севастополе не работают пять детских садов и две школы из-за ремонта внутренних сетей центрального отопления. Учащиеся временно распределены по другим учреждениям. Об этом на аппаратном совещании правительства города сообщил и.о. директора департамента городского хозяйства Андрей Чибисов, передает корреспондент ИА REGNUM.

ri Батарея отопления

«По объектам образования ситуация не изменилась: с 11 ноября ряд детских садов без отопления и два спортзала в школах №32 и № 34 — в них проходят ремонты», — сказал Чибисов.

Директор департамента образования Михаил Родиков уточнил, что дети там не обучаются: «учащиеся временно распределены по другим учреждениям».

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По информации Чибисова, остальные учреждения социальной сферы и здравоохранения города отапливаются в полном объеме, а текущие аварии во внутридомовых сетях жилых домов своевременно устраняются.

«С 4 по 10 ноября было устранено 21 технологическое нарушение на тепловых сетях. Всего с начала отопительного сезона ликвидировано 133 подобных нарушения», — отчитался чиновник.

Информацию об авариях в ЖКХ дополнил заместитель начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Дмитрий Морозов.

Он также сообщил, что за последнюю неделю в городе произошло 11 аварий — из них восемь аварий на сетях электроснабжения и три — на сетях водоснабжения.

«В Гагаринском районе одну из аварий на водоводе специалисты устраняли 19 часов», — отметил Морозов.

Всего за неделю в Единую дежурную диспетчерскую службу с жалобами на перебои в работе водоснабжения и теплоснабжения обратились одна тысяча 566 жителей города.

В городе насчитывается 120 котельных, из них 105 работают на газе, 12 — на угле и три на мазуте.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, отопительный сезон стартовал 17 октября, городские власти заявляли о готовности городского хозяйства к осенне-зимнему сезону. В середине сентября половина объектов культуры Севастополя была не готова к зиме.