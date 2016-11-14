Рыбинск, Ярославская область, 14 ноября, 2016, 17:13 — ИА Регнум. 13 ноября политический совет Рыбинского городского отделения «Единой России» принял решение исключить из партийных рядов депутатов Владимира Пахарева и Дмитрия Бондарева. Как сообщало ранее ИА REGNUM, инициатором исключения депутатов из партии был депутат Ярославской областной думы, лидер Рыбинского отделения «партии власти», экс-мэр Рыбинска Евгений Сдвижков.

Rybinsk.ru Владимир Пахарев

За исключение Владимира Пахарева и Дмитрия Бондарева из рядов «Единой России» проголосовало большинство членов городского политсовета, воздержался лишь один член совета.

«Владимир Пахарев и Дмитрий Бондарев исключены из партии за неоднократное нарушение партийной дисциплины. Являясь депутатами муниципального совета Рыбинска, данные партийцы голосовали вопреки партийной дисциплине. У нашей партии есть устав, согласно которому член партии, являясь депутатом, должен подчиняться решению фракции, если устав не нравится — надо уйти из партии, или соблюдать устав», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципального совета Рыбинска, член политического совета Рыбинского отделения «Единой России» Мехди Абдуллаев.