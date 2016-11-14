Струги Красные, Псковская область, 14 ноября, 2016, 17:05 — ИА Регнум. В посёлке Струги Красные в Псковской области сегодня, 14 ноября, произошла перестрелка — подростки, прятавшиеся в одном из частных домов на улице Кудрявцева, обстреляли полицейских, а затем, по неофициальным данным из СМИ, покончили с собой.

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Как сообщает «Комсомольская правда — Псков», в дом на улице Кудрявцева полиция прибыла утром 14 ноября, так как, по информации правоохранительных органов, в нём мог находится без вести пропавший подросток. Беспорядочная стрельба из окон дома началась тогда, когда к воротам подъехал автомобиль полиции. Полицейские не пострадали — успели выпрыгнуть на дорогу и укрыться от огня.

По данным псковских СМИ, прятавшиеся в доме подростки — 15-летний юноша и девушка — учились в одной из школ Пскова. В ходе перестрелки они выкладывали фото и видео происходящего на своих страницах в одной из социальных сетей, судя по которым они ранее нашли ключи от сейфа с оружием.

Около 15:30, когда перестрелка завершилась, и полицейские собирались войти в оцепленный дом, внутри прозвучали выстрелы — подростки покончили с собой.

Псковские СМИ цитируют социальные сети, где утром 14 ноября оба участника событий оставили идентичные прощальные послания. Девушка за несколько часов до гибели добавила, что она не в заложниках, это её «осознанный выбор».