Ярославль, 14 ноября, 2016, 17:05 — ИА Регнум. В Ярославской области может появиться новая категория льготников — дети, потерявшие в период обучения одного или обоих родителей. Соответствующие изменения в Социальный кодекс предлагает внести врио губернатора Дмитрий Миронов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной думе.

Muzei-mira.com Дети-сироты на кладбище. Художник Василий Перов

Согласно законопроекту, на новую категорию льготников будут распространяться меры соцподдержки, предоставляемой детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

В частности, они будут иметь право на получение бесплатного медицинского обслуживания, а при выпуске из учебного заведения — на обеспечение имуществом и единовременное денежное пособие. Также они будут получать компенсацию транспортных расходов и ежегодную выплату на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. Кроме того, детям, потерявшим родителей во время обучения, будет предоставляться социальная стипендия.

Конкретные суммы выплат в опубликованном законопроекте не уточняются. Однако, как отмечается в пояснительной записке к документу, бюджетные расходы на эти цели составят «не менее 444 168 рублей».

Комитет по социальной, демографической политике и здравоохранению Ярославской областной думы рассмотрит законопроект уже 15 ноября.