Калуга, 14 ноября, 2016, 17:00 — ИА Регнум. По итогам года Калужская область может иметь не менее 5% роста объемов промышленного производства. Об этом 14 ноября на заседании областного кабинета министров, посвященном итогам исполнения бюджета региона за 9 месяцев 2016 года, заявил калужский губернатор Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Заседание калужского регионального кабинета министров. .

По его словам, промышленность в Калужской области показывает неплохой рост. Сельское хозяйство третий год также показывает хорошую динамику.

«Эти темпы ни в коем случае нельзя снижать и в следующем году», — подчеркнул Артамонов.

По словам главы профильного министерства Валентины Авдеевой, доходы региональной казны в отчетном периоде достигли 31 млрд 377 млн рублей. Налоговые и неналоговые поступления получены в объеме 24,8 млрд рублей. Их наибольшая доля приходится на НДФЛ, акцизы, а также на налоги на прибыль и имущество организаций.

Между тем, по сравнению с соответствующим периодом 2015 года налоговые и неналоговые доходы снизились почти на 2%. Расходы бюджета исполнены в сумме 35 млрд 636 млн рублей.

Областной бюджет по-прежнему сохраняет социальную направленность. На финансирование социальных расходов направлено более 21,8 млрд рублей.

Говоря о важности стимулирования муниципальных образований области к повышению собственной доходной базы, губернатор отметил, что власть на местах должна занимать в этом вопросе более активную позицию. На финансовую помощь, по его словам, в первую очередь могут рассчитывать муниципалитеты, руководство которых занимается социально-экономическим развитием и повышением инвестиционной привлекательности своих территорий.