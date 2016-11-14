Ростов-на-Дону, 14 ноября, 2016, 17:00 — ИА Регнум.



Булатова Екатерина ИА REGNUM Старый Ростов

Найден самый старый дом Ростова-на-Дону. Здание, которое было введено в эксплуатацию в 1800 году, расположено по улице Ульяновской, 18. Информацию об этом разместили пользователи группы «Это Ростов! Типичный Ростов-на-Дону» в социальной сети «ВКонтакте», передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Интернет-пользователи ссылаются на информацию, хранящуюся в Бюро технической инвентаризации (БТИ). Подтверждающих либо опровергающих архивных документов нет, поэтому специалисты действуют по закону — руководствуются информацией местных старожилов. Именно по информации жильцов этого дома, здание отметило 216-летие со дня постройки.

«Раньше на совесть строили, а потому ничего удивительного нет. Новостройки падают чаще», — считает Кристина С.

По словам пользователей группы, дом мог и сегодня быть пригоден для проживания при правильном уходе. «Раньше и дерево правильно сушили перед началом стройки, правильно обрабатывали», — отметил Виктор В.

Напомним, что Ростов-на-Дону был основан 15 декабря 1749 года грамотой императрицы Елизаветы Петровны. Здесь насчитывается около тысячи объектов культурного наследия. Памятники архитектуры находятся в старой части города.

Сегодня донская столица — это крупнейший административный, культурный, научно-образовательный, промышленный центр и важнейший транспортный узел юга России. Неофициально областной центр именуют «Воротами Кавказа» и южной столицей России.