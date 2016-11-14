Москва, 14 ноября, 2016, 17:00 — ИА Регнум.



Эльвира Набиуллина

Разгон инфляции не приведет к устойчивому экономическому росту, об этом свидетельствует как российский, так и международный опыт. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов Госдумы и их замечания о том, что ЦБ своей политикой замедляет экономический рост.

«ЦБ не говорит о том, что для борьбы с инфляцией надо замедлять экономический рост. Мы считаем, что наши меры по снижению инфляции не препятствуют экономическому восстановлению ни в коей мере, наоборот, снижение инфляции — это условие для экономического роста, недостаточное, но необходимое условие. Только на снижении инфляции экономический рост не появится, это должен быть весь комплекс экономической политики», — сказала она.

Набиуллина предостерегла от опасности искусственно дешевых денег в экономике. «Искусственно дешевые деньги — они опасны, когда мы будем слишком быстро снижать ставки. Даже если мы свою ставку снизим, не факт, что банки начнут по низким ставкам давать кредиты, поскольку высокая инфляция — этого не произойдет. Мы за то, чтобы в стране появились дешевые деньги, но на базе снижения инфляции», — отметила глава Банка России.

Нужно посмотреть, что ограничивает экономический рост, нужно спросить у тех, кто инвестирует, добавила Набиуллина.

«Иногда мне кажется, что предлагают отказаться от снижения инфляции для того, чтобы оттянуть начало некоторых сложных преобразований. Разгон инфляции не приведет к устойчивому экономическому росту, это показывает и наш, и международный опыт, и на свои, и на чужие грабли здесь не стоит наступать» , — резюмировала она.