Ставрополь, 14 ноября, 2016, 16:57 — ИА Регнум.



Пресс-служба министерства имущественных отношений Ставропольского края Археологические раскопки на Ставрополье

В Ставропольском крае археологи нашли останки и артефакты периода ранней бронзы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минимущества Ставрополья.

Ценные находки хранились в курганных могильниках «Подлесное-2» и «Залесный-1» на границе Ипатовского и Труновского районов края. Могильники были обнаружены во время реконструкции Право-Егорлыкского канала.

Примечательно, что под одними курганами, исследованными археологами оказался другой — более раннего периода. В «Залесном-1» археологи работали с четырьмя погребальными курганами, под которым оказалось еще одно крупное захоронение.

Предварительно, его возраст оценивается в 4,5 тысяч лет. В нём хранились останки людей, фрагменты посуды и ритуальных приспособлений.

На сегодня раскопки проведены в восьми курганах. Там обнаружены десятки погребений эпохи ранней, средней и поздней бронзы, раннего железного века, средневековья. Есть и более поздние артефакты.

На месте продолжаются поиски новых возможных могильников. Предположительно, археологи еще не нашли центральное главное погребение.

С уже найденными останками и артефактами теперь будут работать палеонтологи, антропологи, зоологи и другие ученые, которые дадут оценку ценности найденных захоронений. Отчет о находках будет направлен в московский институт археологии.

«Курганы особенно интересны тем, что в одном месте представлены абсолютно все кочевые периоды нашей истории, от ранней бронзы до средневековья», — дал предварительную оценку главный специалист группы археологии и научно-исследовательских работ ГУП СК «Ставкрайимущество» Александр Кулаков.

По его словам, для местных племен и народов свойственно выбранное древними предками место захоронений для погребений последующих народов.