Рига, 14 ноября, 2016, 16:55 — ИА Регнум. В Латвии 85% родителей не поддерживают запланированные Министерством образования и науки изменения Закона о начальном образовании, которые предусматривают, что дети пойдут в первый класс с шести лет, а более половины родителей — 61%, готовы выступить публично против утверждения данного предложения в Сейме, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Томас Брукс. Новый ученик. 1854 г

Опрос, проведенный обществом «Родители за образование» и обществом «Частных начальных школ Латвии», показал, что большинство опрошенных родителей — 63%, считают, что момент, когда ребенку следует начать ходить в школу, определяется его психологической подготовкой, а не биологическим возрастом. Родители также считают, что шестилетний ребенок еще не готов психологически к школьной атмосфере и быстрому ритму, и ребенку в этом возрасте необходима среда обучения, основанная на движениях и играх, а не на длительной концентрации внимания и сидении за партой. К тому же, по их мнению, ребенок еще не готов позаботиться о себе, начиная от самостоятельного выполнения домашних заданий и заканчивая переодеванием на уроки физкультуры.

Опрос также показал, что суть запланированных изменений понимают лишь 18% опрошенных, 55% не понимают сути изменений, механизмы выполнения и преимущества для детей, а 27% понимают реформы только частично.

По данным исследования, 75% опрошенных родителей считают, что существующую школьную инфраструктуру необходимо специально приспособить для обучения шестилетних детей, а 23% считает, что требуются минимальные изменения инфраструктуры, и только 2% респондентов верят в то, что данное нововведение возможно без изменений инфраструктуры.

В свою очередь, на вопрос об основании предложения Министерства образования, родители объясняли это желанием Министерства и политиков быстрее интегрировать молодежь (выпускников школ) в рынок труда, а также необходимостью снижения количества детей в детских садах. Стоит добавить, что некоторые родители назвали данное предложение «реформой ради реформы».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, новые стандарты образования в Латвии будут сформированы таким образом, чтобы в первый класс в 2018/2019 учебном году дети шли уже в возрасте шести лет, заявил министр образования и науки Карлис Шадурскис. «С экономической точки зрения мы не можем позволить себе держать молодежь в школах до 19 лет», — пояснил Шадурскис, добавив, что в Латвии слишком мало людей трудоспособного возраста, поэтому выпускать школьников «в жизнь» следует раньше, чем это принято на данный момент.

Напомним, 27 сентября 2016 года Министерство образования и науки представило на рассмотрение в Кабинет министров поправки к закону об общем образовании, которые предусматривают начало обязательного основного образования с шести лет. Как стало известно, политики правящей коалиции придерживаются осторожной позиции по вопросу о начале обучения детей в школе с шести лет, поэтому правительство рассмотрение этих поправок пока отложило.

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