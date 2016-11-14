Москва, 14 ноября, 2016, 16:50 — ИА Регнум. В январе-октябре 2016 года в большинстве регионов России наблюдалось снижение регистрируемых преступлений. Такая тенденция выявлена в 75 субъектах РФ, сообщили в МВД РФ.

Эдвард Мунк. Убийца в переулке. 1919

За 10 месяцев зарегистрировано 1 млн 851,5 тыс. преступлений. Из них 93,4% выявлено органами внутренних дел, причём более 4% на стадии приготовления и покушения, что составило почти 72 тысячи преступлений.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений в числе зарегистрированных, сократилось с 22,3% в январе — октябре 2015 года до 21,6% в рассматриваемом периоде.

Наблюдается устойчивая тенденция снижению уровня «уличной» преступности. В общественных местах зарегистрировано преступлений меньше почти на 8% по отношению к прошлому году. Из них: на 10% сократились кражи, на 16% стало меньше грабежей, почти на четверть сократилось число разбойных нападений на граждан.

В ведомстве отметили, что почти каждое третье преступление совершено лицами в состоянии алкогольного опьянения.

Каждое 31-е зарегистрированное преступление — квартирная кража. В январе — октябре 2016 года их число уменьшилось на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как и прежде, основная часть преступлений совершается в крупных населённых пунктах. Так, свыше 41% преступлений регистрируется в республиканских, краевых и областных центрах, а вот в сельской местности было совершено около 22% преступлений — пятая часть от зарегистрированных.

По сравнению с январем — октябрем 2015 года на 4,6% сократилось число преступлений экономической направленности. Всего в анализируемом периоде 2016 года преступлений данной категории — 99,96 тыс., а их удельный вес в общем числе зарегистрированных составил 5,4%.

Также стражами правопорядка выявлено свыше 144 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зарегистрировано более 20 тыс. экологических преступлений. Раскрыто 48,8 тыс. преступлений прошлых лет. Выявлено 865,1 тыс. лиц, совершивших преступления.

Иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено на 7,6% меньше преступлений, чем за 10 месяцев 2015 года.