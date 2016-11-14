Псков, 14 ноября, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Двое подростков обстреляли наряд полиции в поселке Струги Красные Псковской области, а затем покончили с собой, сообщает «Звезда».

jarmoluk Пистолет в руках ребенка

Подростки забаррикадировались в частном доме, вскрыли сейф с охотничьим оружием и обстреляли из него наряд полиции, вызванный матерью одного из несовершеннолетних.

Уточняется, что пули попали в автомобиль полицейских. Дом был окружен бойцами СОБР и полицейскими. Никаких требований несовершеннолетние не выдвигали, но транслировали видео о своих действиях в соцсетях. Через некоторое время оба подростка покончили с собой. Причины их поступка пока невыяснены.