Владимир, 14 ноября, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Выручка от работы ОА «Владимирпассажиртранс» в 2016 году должна составить примерно 487 млн рублей. Такие планы описаны в прогнозе социально-экономического развития города на 2017−2019 годы, передает корреспондент ИА REGNUM. По данным чиновников мэрии, в 2017, 2018 и в 2019 годах муниципальное предприятие должно заработать по 480 млн рублей. Однако, несмотря на это, организация остается убыточной.

Дарья Антонова ИА REGNUM Троллейбус

Так, по данным мэрии, в 2016 году убытки предприятия составят 34,2 млн рублей. В последующие три года они сократятся, но не на много — до 30,5 млн рублей. Таким образом, за 4 года предприятие принесет бюджету 125,7 млн рублей.

При этом о том, как будет решаться проблема убыточности муниципального транспорта, в документе — ни слова. Сообщается лишь о том, что городские власти планируют продолжить развивать маршрутную сеть троллейбусного транспорта, а также хотят модернизировать транспорт и установить на троллейбусы автономный ход, чтобы пустить машины по отдельным маршрутам без строительства контактной сети.

Кроме того, власти заявляют о планах по оборудованию остановок светодиодными табло, а автобусов — системами голосового и визуального информирования.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным на конец сентября 2016 года, долг «Владимирпассажиртранса» перед «Владимирскими коммунальными системами» составил более 35 млн рублей. За год он увеличился почти в четыре раза. При этом в мэрии заявили, что долги для такого предприятия — нормальное явление, и хоронить электротранспорт рано.

К слову, в этих словах есть правда: проблемы с электротранспортом существуют во многих городах ЦФО. К примеру, в Тамбове долг муниципального предприятия «Тамбовгортранс» перед администрацией Тамбова составляет 52 млн рублей. Из-за таких убытков власти готовы реформировать предприятие, что может обернуться масштабным сокращением количества маршрутов. Также серьезные проблемы приносят и троллейбусы в Брянске. Убытки городской казны оценивают в почти в 190 млн рублей в год. При этом долги предприятия также вызывают вечные угрозы отключения электроэнергии со стороны поставщика.