Саратов, 14 ноября, 2016, 16:36 — ИА Регнум. В Саратове с начала 2016 года из «теневой» занятости власти вывели 4700 работников — всего лишь 10% от контрольного показателя. Такие данные приводит министр занятости, труда и миграции области Наталья Соколова, сообщает ИА REGNUM.

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14 ноября на заседании в облправительстве министр Соколова доложила, что вопрос «теневой» занятости в регионе решается в межведомственном взаимодействии — разработан чёткий алгоритм работы муниципальных властей, надзорно-контрольных органов, представителей службы занятости. «В отдельных районах области эта работа дает положительные результаты, но, к сожалению, не во всех. Этой темой нужно заниматься в ежедневном режиме», — отметила она.

По ее словам, по-прежнему крайне невысокие показатели снижения неформальной занятости наблюдаются в Ленинском и Октябрьском районах Саратова, несмотря на жесткую постановку задачи пополнения доходов консолидированного бюджета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по информации Минтруда Саратовской области, в регионе в 2015 году из неформальной занятости выведено 15,2 тыс. человек, с начала 2016 года — 10,5 тыс. В мае 2016 года ведомство проинформировало, что перед областной властью поставлена задача — вернуть в легальный сектор экономики региона 99 тыс. граждан, в начале лета она была выполнена на 15%.

В сентябре 2015 года, согласно официальным данным, в теневом секторе экономики Саратовского региона, в котором доходы от предпринимательства скрываются и не являются налогооблагаемыми, было занято 330 тыс. человек, а численность официально трудоустроенных работников в областном центре ниже этой цифры и составляет 301 тыс. жителей.

Как отметила глава Минтруда Саратовского региона Наталья Соколова, львиная доля «нелегалов» задействована в строительстве, торговле, парикмахерских услугах, салонах красоты, гостиничном бизнесе и других сферах.

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