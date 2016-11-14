Москва, 14 ноября, 2016, 16:32 — ИА Регнум. В России индекс физического объема валового внутреннего продукта в III квартале 2016 года относительно соответствующего периода 2015 года, по предварительной оценке, составил 99,6%, сообщили в Росстате.

Lotosgtrk.ru Снижение ВВП

Снижение ВВП РФ замедлилось после падения на 0,6% во II квартале, на 1,2% в I квартале и на 3,8% — в IV квартале 2015 года.

Напомним, Минэкономразвития РФ также оценивало сокращение ВВП в июле-сентябре на 0,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России сезонно сглаженный индекс ВВП в сентябре 2016 года показал отрицательную динамику, составив — 0,2%. Позитивную динамику показали добыча полезных ископаемых, розничная торговля. В годовом выражении, в сентябре 2016 года ВВП снизился на 0,7%, за девять месяцев — на 0,7%.

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