Сочи, Краснодарский край, 14 ноября, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Ряд оппозиционеров в Венесуэле может сорвать переговоры между оппозицией и правительством. Об этом 14 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

ИА REGNUM Сергей Лавров

«Венесуэла — дружественная нам страна, обстановка там остается хрупкой, но есть и определенный оптимизм в отношении возможного нахождения развязки внутриполитического кризиса через диалог между правительством и оппозицией при посредничестве Ватикана и УНАСУР», — сказал Лавров.

По его словам, Москва «отдает должное и президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, и той части оппозиции, которая поставила превыше всего национальные интересы и не хочет идти на поводу у тех, кто продолжает надеяться на ультиматумы, инсценировки неких подобных «цветным революциям» событий»: «Есть опасения, что те из оппозиционеров, занимающих позицию вне правового поля, могут попытаться, видя тщетность своей линии, сорвать переговоры между правительством и оппозицией. Мы сегодня обсуждали это с нашими друзьями из Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК). Мы услышали, что все они заинтересованы в том, чтобы такие переговоры увенчались успехом, и будут принимать усилия, чтобы не позволить сорвать данный процесс».