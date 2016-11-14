Киров, 14 ноября, 2016, 16:27 — ИА Регнум. В Кирове за два выходных дня было составлено более 500 протоколов за нарушение правил внешнего благоустройства. Штрафы касались водителей, припарковавших свои автомобили на проезжей части, сообщили в администрации города.

Администрация Кирова Кировские дороги

По словам начальника отдела содержания и использования территории Ленинского района Кирова Олега Шубина, припаркованный на длительное время транспорт становится одной из основных проблем работы дорожных служб города. Он мешает специализированной технике убирать проезжую часть на всю ширину. В результате дорога заужается, в разы снижая пропускную способность, особенно в час пик.

«В то же время, согласно правилам внешнего благоустройства Кирова, запрещается воспрепятствовать специализированной технике в уборке территории города от снега, мусора и наледи. К примеру, оставлять свой транспорт сроком более чем на 24 часа, а также на проезжей части в ночное время с 22:00 до 06:00 утра», — заявил Шубин.

В случае, если было зафиксировано данное нарушение, администрация вправе установить с помощью ГИБДД личность владельца автомобиля и оштрафовать его. Штраф составляет от 3 до 5 тыс. рублей.

Ещё одной проблемой для дорожных служб являются парковочные карманы. Как правило, они принадлежат возведённым поблизости торговым точкам. Но хозяева их не спешат убирать снег с прилегающей территории. Если после уведомлений и просьб почистить карман в адрес руководства торгового центра или предприятия, действий не последовало, то администрация города вправе выписать штраф за несоблюдение Правил внешнего благоустройства. В отношении юридического лица штраф может достигать 200 тыс. рублей.