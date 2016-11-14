Ростов-на-Дону, 14 ноября, 2016, 16:27 — ИА Регнум.

Обладатель «золота» Олимпиады-2004 по академической гребле, ростовчанин Николай Спинев возглавил тренерский штаб национальной команды по гребному спорту. Конкурсная комиссия сделала единогласный выбор в пользу донского спортсмена в ходе отчетно-выборной конференции Федерации гребного спорта России, которая состоялась в Москве. Об этом ИА REGNUM 14 ноября сообщили в городской администрации.

Vk.com/rowing_russia Женская восьмерка

На этом посту Николай Спинев сменил Сергея Верлина. По словам ростовчанина, главная задача, которую необходимо будет выполнить, заключается в формировании и подготовке сборной России к Олимпиаде-2020.

Отметим, что Спинев ранее был вице-президентов Федерации гребного спорта России. В рамках отчетно-выборной конференции президентом Федерации стал заслуженный мастер спорта по академической гребле, обладатель афинского «золота», напарник Николая Спинёва — Алексей Свирин.

Напомним, в конце прошлого года Николай Спинев стал обладателем нового статуса. Ростовчанин стал послом ГТО от Ростовской области. Соответствующий сертификат ему вручил министр спорта России Виталий Мутко.

Также по теме: В Ростовской области создадут центр подготовки по гребным видам спорта