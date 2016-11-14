Севастополь, 14 ноября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. В Севастополе решена проблема поставки угля на городские котельные. Срыва отопительного сезона из-за дефицита сырья не будет. Об этом на аппаратном совещании правительства 14 ноября сообщил и.о. директора департамента городского хозяйства Андрей Чибисов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«На сегодняшний день 423 тонны угля находятся на складе, а 80 тонн на котельных. Поставщик ООО «Крыммазут», с которым был заключен договор на поставку двух тысяч тонн сырья, не выполнил условия контракта, — сказал Чибисов. — Уже заключен договор с другой компанией: 500 тонн должны быть поставлены до 25 ноября, из них 70 тонн пришло на выходных. Ожидается, что еще 1,5 тысячи тонн будут доставлены в город до 20 декабря».

Глава департамента подчеркнул, что все 120 котельных города, работающих на газе, угле и мазуте, функционируют.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, отопительный сезон стартовал 17 октября, городские власти заявляли о готовности городского хозяйства к осенне-зимнему сезону. В середине сентября половина объектов культуры Севастополя была не готова к зиме.