Ереван, 14 ноября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Законопроект об обязательных выплатах в размере 1000 драмов (около $2) на нужды военнослужащих вызвал бурные дебаты в Армении и стал предметом широких дискуссий на страницах прессы и в соцсетях.

ИА REGNUM Военнослужащие армянской армии на параде в Ереване, 21.09.2016

Напомним, что идею компенсации вреда жизни или здоровью военнослужащих путём сбора с граждан ежемесячно 1000 драмов в специально создаваемый фонд, впервые озвучил министр обороны Армении Виген Саркисян на встрече с президентом Сержем Саргсяном 8 ноября.

По словам министра, стало возможным найти формулу, по которой для случаев, возникших с 28 января 2017 года, будут предусмотрены новые, заметно увеличенные выплаты. Семьи погибших и получивших инвалидность первой группы получат единовременно страховую выплату в размере 10 млн драмов ($21 тыс). Получившим инвалидность второй группы будет выделена единовременная страховая выплата в размере 5 млн драмов ($10,5 тыс).

В случае гибели или получения первой группы инвалидности ежемесячная страховая выплата составит 300 тысяч драмов ($625) для офицерского состава, 250 тысяч драмов ($520) для сержантов и 200 тысяч драмов ($417) для рядовых. В случае инвалидности второй группы эти выплаты соответственно составят 250, 200 и 150 тысяч драмов.

Эта сумма в качестве социальной выплаты будет выплачиваться на протяжении 20 лет, составив для офицерского состава 82 млн драмов ($171 тыс.), в случае сержантского состава — 70 млн драмов ($146 тыс.) и рядовых — 48 млн драмов ($100 тыс.).

В ситуации инвалидов, в случае эффективной деятельности фонда и наличия финансовых средств, совет фонда сможет через 20 лет приять решение об обеспечении продолжительности этих выплат. В противном случае, через 20 лет получившие инвалидность военнослужащие начнут получать пособие по социальному обеспечению в том размере, какой будет установлен государством в это время.

Программа будет финансироваться посредством специального фонда, на который каждый работающий человек будет выплачивать тысячу драмов ($2,1) в месяц. Фонд также будет собирать добровольные пожертвования. Сумма будет тратиться исключительно на цели страховых выплат. Будет сформирован совет программы из пользующихся уважением и доверием общества лиц, который будет контролировать этот полностью прозрачный для общества и публичный процесс.

Экономисты подсчитали, что в стране работают около миллиона человек. Из них около 300 тысяч — сельчане, на которых этот закон не распространяется. Получается, что оставшиеся 700 тысяч человек соберут по 1000 драм сумму 8.4 млрд драм в год (около 18 млн долларов). Примерно такую же сумму озвучил, представляя законопроект в парламенте, министр обороны.

Если идея помощи раненным и погибшим во время боевых действий военнослужащим не вызывает ни у кого никаких сомнений, то по поводу происхождения средств у людей вызывает негодования факт того, что для этого вводится фактически ещё один вид налога.

Если резюмировать результаты бурного обсуждения в соцсетях и в прессе, то по мнению большинства граждан, сначала бывшие и нынешние чиновники должны вернуть награбленное, в результате чего, можно решить все проблемы армии, да и не только армии, настолько много было разворовано.

Параллельно публикациям в соцсетях фотографий дорогих автомобилей и особняков чиновников, прекрасно понимая, что никто не собирается возвращать ни копейки, пользователи призывают власти взять требуемые суммы из бюджета — из уплачиваемых налогов. Такого же мнения и парламентская оппозиция. На сегодняшнем заседании парламента, один из депутатов даже предложил изменить рассмотрение вопросов в повестке пленарного заседания и сначала обсудить проект бюджета на 2017 год, а уж затем спорный законопроект. Таким образом, по мнению парламентария, можно было бы реализовать идею властей за счёт средств госбюджета.

В прессе обсуждают содержание самого законопроекта, и в частности вопрос о фиксированной сумме в 1000 драм вне зависимости от размера заработка.

«Понятно, что для тех, кто разрабатывал проект и будет его принимать, это и не деньги вовсе. Но для многих это деньги, причем немалые. Только по официальным данным бедняков в Армении около миллиона человек, а порогом бедности считается 41 698 драм», — пишет газета «Айкакан Жаманак».

Автор статьи задаётся вопросом, как же устранить несправедливость, если есть люди, чья месячная зарплата составляет 4−5 млн драм, а есть те, чья зарплата превышает 40 тыс. долларов в месяц и для, которых 1000 драм, конечно, копейка.

«Средняя зарплата в Армении составляет 185 тыс драм, то есть усредненный фонд зарплаты в стране равняется 130 млрд. И если, например, вместо фиксированных 1000 драм удерживать 0.5%, то получится, что тот, кто получает 55 тысяч, отдаст в фонд 250 драм, а тот, кто миллион — 5 тысяч. Так будет более справедливо», — предлагает обозреватель.

«Но и в этом случае за бортом начислений в фонд остается теневой сектор, взяточники, и даже те, кто живет на трансферты из-за рубежа и бездельничает. Так что даже теоретически здесь не может быть совершенно справедливого решения. Но установление фиксированных сборов в 1000 драм не выдерживает никакой критики», — пишет газета.

На это министр обороны Армении Виген Саркисян заявил, что они исходили из того, что в многолюдной семье может работать только один человек, хоть и с зарплатой выше средней, а могут быть случаи, когда в семье много источников дохода, хоть и по отдельности они небольшие.

Газета «Грапарак» также называет проект закона новым видом налога: «Запускать руки в карман рядовых гражданам, похоже, становится у нас старой доброй традицией. Сначала это были Всеармянский фонд «Айастан» и его ежегодные телемарафоны, потом камеры на дорогах и платная парковка, а теперь решили вопросы компенсации семьям раненых и погибших в армии переложить на плечи рядовых граждан. Но тех же граждан никто никогда не спрашивает, согласны ли они с политикой, которую ведет наше государство. Авторы закона надеются на патриотизм людей, на их трепетное отношение к армии и всеобщее сочувствие к погибшим и раненым. По сути, государство вводит новый налог. И не важно, что он будет составлять всего 1000 драмов. Важен принцип — тенденция решать собственные проблемы за счет рядовых граждан».

В продолжение темы газета «Чоррорд ишханутюн» пишет: «Концепция «нация-армия» получает странное проявление в том смысле, что роль государства в этой концепции, похоже, минимизирована, и создается впечатление, что Армения — это всего лишь территория, где есть население, которое должно из собственного кармана платить за то, чтобы все вопросы решались… То есть, это уже сформированное мышление, четкая идеология, в основе которой лежит принцип: «раскошеливайтесь».

Газета «Жаманак» пишет: «Вообще-то, внимание по отношению к армии является долгом общества. Но здесь мы имеем дело с довольно интересной ситуацией. Несколько лет назад в результате решения, принятого той же властью, армянское общество миллиардами драмов обогащало группу каких-то людей в виде штрафов за нарушения ПДД. А потом случилась апрельская война, и выяснилось, что военнослужащие, которые защищают рубежи родины, не обеспечены элементарной материально-технической базой, что повлекло за собой жертвы и раненых, и только благодаря героизму солдат стало возможно избежать военного поражения. Между тем, общество видело, насколько обеспечена та власть, которая должна была обеспечить оснащение границ».

Газета «Айкакан Жаманак» в свою очередь советует тем, кто самозабвенно бросился воевать с проектом, перевести дух и спокойно посмотреть на проблему.

«Речь ведь о солдатах, которые завтра встанут на границе, и в случае нападения с той стороны возьмут оружие, да даже лопату, и до конца станут защищать свой народ и страну. А ведь предлагается возместить их самоотверженность 1000 драм, передающихся им и их семьям. Какое отношение к этому имеют вороватые чиновники, проигранные в Монте-Карло деньги или отпуск, проведенный в Каннах?

Тех, кто разворовывает бюджет, надо вспоминать ежедневно и неустанно. Можно организовать, например, флешмоб в ФБ — каждый день ставить на аватарки портрет государственных грабителей, с любыми подписями, и в этом могут участвовать тысячи пользователей. Можно, наконец, растолковывать ежедневно всем вокруг, что, выбирая каждый раз грабителей, мы поощряем и развиваем этот грабеж. Но в отношении данной идеи начинать флешмоб под лозунгом «грабители, не троньте мои 1000 драм» — несправедливо. Несправедливо не по отношению к Сержу Саргсяну или Вигену Саркисяну, а тех ребят, которые погибли в апреле и вчера стояли на подходах к Талишу», — пишет газета.

Кстати, флешмоб, о котором пишет газета, не заставил себя долго ждать. Сегодня, у здания парламента прошла акция протеста, в которой участвовали около 5−7 граждан. По их словам, виновником кризиса как в армии, так и в других структурах является воровство в государственных масштабах режима Сержа Саргсяна. Поэтому они требуют незамедлительно воплотить в жизнь инициативу по компенсации семьям погибших солдат за счёт бюджетных средств.