Москва, 14 ноября, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Восстановление экономики России может быть растянуто по времени в отличие от кризиса 2008−2009 гг. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании трех комитетов Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Сейчас восстановление может быть растянуто по времени, так как факторы (роста экономики) должны быть иными, чем до падения цен на нефть», — отметил Набиуллина.

«Мы все это прекрасно понимаем и говорим о смене модели поведения экономики, модели ее развития», — говорит она.

По словам главы ЦБ, к настоящему времени наметились признаки восстановления экономики, и в 2017 году Банк России ожидает небольшой прирост ВВП.

«Но мы видим, что процессы в разных отраслях и разных регионах очень неустойчивы», — сказала Набиуллина.