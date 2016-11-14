Чебоксары, 14 ноября, 2016, 16:04 — ИА Регнум. В Чувашии в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано снижение. Как сообщили ИА REGNUM в управлении Росреестра, с начала года было совершено более 177 тыс. регистрационных действий с недвижимостью, что на 13% меньше показателя 2015 года. Из них наибольшую долю составило оформление прав (134 тыс. действий).

Cap.ru, Минстрой Чувашии Строительство в Чувашии

По видам недвижимости зарегистрировано снижение в части оформления прав на жилые и нежилые помещения — соответственно на 25% и 13%. Количество договоров долевого участия в строительстве жилья сократилось на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 5233 (за аналогичный период 2015 года — 5669). Уменьшились показатели по приватизации жилья. Количество договоров по передаче жилья из муниципальной в частную собственность уменьшилось на 61%, составив 2475 (в 2015 году — 6330). Показатели по «дачной амнистии» снизились на 61% — до 5856 (за аналогичный период 2015 года — 15 025).

В то же время в республике возросло на 10% количество зарегистрированных прав на жилые помещения по договорам купли-продажи. На рынке ипотечного кредитования в Чувашии также наблюдается увеличение количества регистрационных действий — рост составил 17%, достигнув 8818 (в аналогичном периоде 2015 года — 7317). Количество зарегистрированных ипотек на основании договора об ипотеке жилья увеличилось на 45%: если за аналогичный период 2015 года было 549, то в этом году достигло 990.

«Люди в этом году предпочли покупку вторичного жилья с привлечением ипотечных кредитов, чем, например, вложение в долевое строительство. Стали чаще закладывать имеющееся жилье для покупки другого. А спад по приватизации и «дачной амнистии» вполне ожидаем, так как по этим законам многое уже оформлено. Возможно, что цифры по приватизации ещё пойдут вверх, так как срок приватизации заканчивается 1 марта 2017 года, но достигнуть прошлогодних показателей все равно не получится. Муниципального жилья, которое можно приватизировать, осталось мало», — отмечает заместитель руководителя управления Ирина Пудова.

В этом году произошло снижение на 7% и в регистрации прав на земельные участки. Всего было оформлено 62 944 права.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вторичное жильё в регионах Поволжья подешевело. Отрицательная динамика с января по октябрь 2016 года наблюдалась в 13 регионах округа, максимальный темп снижения стоимости жилья зарегистрирован в Чувашии. По итогам анализа установлено, что в Чувашии темп падения составил 7,6%, что в абсолютном выражении составило 3,2 тыс. рублей. На октябрь 2016 года средневзвешенная стоимость на вторичном рынке недвижимости составила 39,4 тыс. рублей за 1 кв. метр, за месяц снижение стоимости зафиксировано на уровне 0,25%.

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Что касается строительства нового жилья, то Чувашия продолжает терять позиции. Чувашии в январе-октябре 2016 года построено 6823 квартиры общей площадью 431,5 тыс. кв. метров. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом общая площадь введенного жилья уменьшилась на 18,2%.

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